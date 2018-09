Milionári v SR investujú do korporátnych dlhopisov a nehnuteľností

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Bohatí Slováci sa odkláňajú od konzervativizmu a sú stále viac otvorení investovaniu. Najvyššie zhodnotenie vidia v stavebných pozemkoch a práve dnes hodnotia ekonomickú situáciu ako najpriaznivejšiu pre investovanie za posledných šesť rokov. Ukázal to prieskum J&T Banky Wealth Report medzi dolárovými milionármi.Podľa štúdie je slovenský milionár vysokoškolsky vzdelaný muž, ktorý vlastní firmu. Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú príjmy z podnikania. Viac ako polovica slovenských milionárov je majiteľom alebo konateľom firmy. Sú až o desať rokov mladší, ako tí svetoví. V priemere majú 51 rokov. Ako uviedla v stredu na stretnutí s novinármi riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková, je to preto, že pred rokom 1989 bolo súkromné podnikanie a s ním spojené bohatnutie u nás zakázané. K dôchodkovému veku sa preto na Slovensku blíži prvá porevolučná generácia bohatých až dnes.Pri celkovom pohľade na portfólio badať u milionárov ešte opatrnosť, keď 51 % z neho tvoria stále konzervatívne nástroje, avšak citeľná je už väčšia otvorenosť k investičným nástrojom. Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria až 30 % ich investičného portfólia, čo je až dvakrát viac, ako pri svetových milionároch."Slovenskí bohatí vnímajú dlhopisy ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Navyše tak podporujú domácu slovenskú ekonomiku. Veria do budúcnosti z hľadiska výnosu najviac stavebným pozemkom. Najvyššie očakávané zhodnotenie od stavebných pozemkov je spôsobené tým, že ich je, najmä čo sa týka okolia Bratislavy, už veľmi málo, a tie voľné investori rýchlo skupujú,“ zdôraznila Macaláková.Prieskum ukázal, že slovenskí bohatí sa stále viac zaujímajú aj o zberateľské aktíva. Investujú najmä do umenia, známok a do mincí. Ich vzrastajúcej obľube hrá do karát aj fakt, že v česko-slovenskom priestore pribúdajú aukcie zamerané práve na ne.