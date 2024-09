Milióny eur pre rodinu premiéra je jednoznačne na odstúpenie, Šimečka upozornil na ďalšiu dotáciu pre Ficovho príbuzného

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.9.2024 (SITA.sk) - V roku 2009 údajne dostal bratranec premiéra dotáciu vo výške viac ako milión eur. Upozornil na to podpredseda parlamentu a predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka s tým, že peniaze boli na obnovenie Topoľčianskeho hradu a schválil ich Úrad vlády SR v čase, keď bol Fico premiérom.„Časť práce navyše Ficov bratranec nechal robiť firme Ficovho strýka. A tento istý strýko potom len v rokoch 2019 - 2024 dostal od rôznych obcí a subjektov v okresoch ako Topoľčany a Partizánske ďalšie stavebné zákazky, vo výške opäť viac ako milión eur,“ uviedol Šimečka. Predseda PS zdôraznil, že ide tak o viac ako dva milióny eur pre blízku rodinu predsedu vlády. Spomenul aj dotácie pre jeho manželku a syna.„Podľa jeho logiky je to jednoznačne na odstúpenie. Veľa z toho sa navyše rozhodovalo v čase, kedy bol premiérom a lídrom najsilnejšej vládnej strany. Teoreticky teda na dotácie a zákazky mohol mať vplyv, na rozdiel od PS, ktoré nikdy v žiadnej vláde nebolo,“ zdôraznil Šimečka a podotkol, že práve tento Ficov bratranec bol v roku 2018 šéfom kancelárie vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho Šimečka vyhlásil, že súčasná vláda klame a začínajú to podľa neho vnímať aj nerozhodnutí voliči aj časť voličov koalície.„Nechcú ďalšie konflikty, nechcú vládu, ktorá rieši iba svoje benefity. Chcú politikov, ktorí konečne spravia aj niečo pre Slovensko," uzavrel predseda PS.