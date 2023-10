Militanti z Hamasu pri útoku na Izrael pravdepodobne použili aj severokórejské zbrane, sú na to dôkazy

Severokórejské granátomety

Prezradili ich vlastné zábery

Muníciu zrejme dodávajú aj Rusku

19.10.2023 (SITA.sk) - Bojovníci z Hamasu pravdepodobne strieľali zo severokórejských zbraní počas svojho útoku na Izrael zo 7. októbra. Dokazuje to video zverejnené militantmi i zbrane, ktoré Izraelčania skonfiškovali. Pchjongjang však popiera, že vyzbrojuje militantnú skupinu.Juhokórejskí predstavitelia, dvaja experti na severokórejské zbrane a analýza zbraní zhabaných Izraelom, ktorú uskutočnila agentúra AP, poukazujú na to, že Hamas používal severokórejské granátomety typu F-7, čo je zbraň odpaľovaná z ramena zvyčajne proti obrneným vozidlám.Raketomety vystreľujú jednu bojovú hlavicu a dajú sa rýchlo nabiť, čo z nich robí cenné zbrane pre partizánske sily pri prestrelkách s ťažkými vozidlami.Raketomety F-7 boli predtým zdokumentované v Sýrii, Iraku, Libanone a Pásme Gazy, povedal N.R. Jenzen-Jones, odborník na zbrane, ktorý pôsobí ako riaditeľ poradenskej spoločnosti Armament Research Services.„Severná Kórea dlhodobo podporuje palestínske militantné skupiny a severokórejské zbrane boli predtým zdokumentované medzi zakázanými dodávkami,“ povedal Jenzen-Jones agentúre AP.Hamas taktiež zverejnil zábery svojich bojovníkov so spomenutými zbraňami, upozornil ďalší z odborníkov na zbrane Matt Schroeder. „Nie je prekvapením vidieť severokórejské zbrane v rukách Hamasu,“ povedal Schroeder.Severná Kórea tiež čelí podozreniam Západu, že dodáva Rusku muníciu, delostrelecké granáty a rakety na podporu jeho vojny na Ukrajine. Biely dom minulý týždeň uviedol, že Severná Kórea nedávno dodala Rusku viac ako tisíc kontajnerov s vojenským materiálom a muníciou.