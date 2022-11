Milley ponúkol zatiaľ najvyššie odhady zabitých a zranených vo vojne na Ukrajine

Ochota vstúpiť do dialógu

Vzájomná zhoda

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Popredný predstaviteľ americkej obrany odhaduje, že vo vojne na Ukrajine bolo zabitých alebo zranených približne 100-tisíc ruských a rovnaký počet ukrajinských vojakov.Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley taktiež naznačil, že v konflikte dosiaľ prišlo o život asi 40-tisíc civilistov. Referuje o tom spravodajský web BBC.Tieto odhady sú zatiaľ najvyššie, aké dosiaľ ponúkol niektorý zo západných predstaviteľov. Milley poznamenal, že náznaky, že Kyjev je ochotný vstúpiť do dialógu s Moskvou, ponúkajú „okno“ na rokovania.Ukrajina v ostatných dňoch signalizovala ochotu diskutovať s Moskvou po tom, čo prezident Volodymyr Zelenskyj upustil od požiadavky, že jeho náprotivok Vladimir Putin musí byť najskôr zbavený moci, kým bude možné začať rokovania.Milley však dodal, že na to, aby boli akékoľvek rozhovory úspešné, museli by sa Rusko aj Ukrajina „vzájomné zhodnúť“, že víťazstvo vo vojne „nie je možné dosiahnuť vojenskými prostriedkami, a preto sa musia obrátiť na iné prostriedky".