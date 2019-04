Milner pred kľúčovým manchesterským derby: Prvýkrát fandím United

Hráč Liverpoolu James Milner, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 23. apríla (TASR) - Boj o titul v najvyššej anglickej futbalovej súťaži sa blíži do finále. Na čele tabuľky je tri kolá pred koncom sezóny FC Liverpool s dvojbodovým náskokom pred Manchestrom City. "Citizens" však majú zápas k dobru - v stredu nastúpia na Old Trafford proti mestskému rivalovi United.Zverenci trénera Pepa Guardiolu nastúpia s imperatívom zvíťaziť. V prípade remízy či prehry už obhajobu prvenstva nebudú mať vo vlastných rukách. Význam stretnutia si uvedomuje aj James Milner z Liverpoolu. Tridsaťtriročný stredopoliar v minulosti pôsobil v drese City, teraz však priznal, že prvýkrát v živote bude fandiť "červeným diablom".citovala Milnera BBC.Liverpool čaká na titul v Anglicku od roku 1990. Túto sezónu mal vynikajúco rozbehnutú. Po novom roku však utrpel prehru so City - doteraz jedinú v ročníku, navyše v nasledujúcich šiestich zápasoch štyrikrát remizoval a prišiel o pohodlný náskok.dodal Milner.On i jeho spoluhráči najbližšie v piatok privítajú Huddersfield, následne vycestujú do Newcastlu a ligu zakončia doma proti Wolverhamptonu. "The Reds" môžu tiež zopakovať vlaňajšiu finálovú účasť v Lige majstrov, v semifinále im stojí v ceste Barcelona.