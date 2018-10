Milojevič: Moji hráči nemajú s korupciou nič spoločné

Na archívnej snímke gólová radosť futbalistov Crvenej zvezdy Belehrad. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Belehrad 16. októbra (TASR) - Hráči srbského futbalového klubu Crvena zvezda Belehrad nie sú zapletení do údajnej korupcie v súvislosti so zápasom Ligy majstrov proti Parížu St. Germain (1:6). Vyhlásil to tréner CZ Vladan Milojevič s tým, že vyšetrovanie sa jeho tímu netýka.Francúzske úrady prešetrujú správy o možnej manipulácii zápasu. Podľa medializovaných informácií podozrievajú jedného z funkcionárov Crvenej Zvezdy, že stavil 5 miliónov eur na prehru srbského mužstva o päť gólov. Srbský klub podozrenia odmietol. Informovala o tom agentúra AP.