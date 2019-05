Miloš K. priznal vinu v prípade prípravy vraždy S. Volzovej

Na snímke Miloš K. počas pojednávania v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. mája (TASR) - Miloš K., bývalý komplic na doživotie odsúdeného banskobystrického bosa Mikuláša Č., na štvrtkovom pojednávaní Okresného súdu (OS) Bratislava II v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej priznal svoju vinu a urobil vyhlásenie o vine.Podobne ako v prípade Mikuláša Č. trojčlenný senát OS Bratislava II jeho priznanie o vine neprijal, a tak bol tento obžalovaný, ktorý si aktuálne odpykáva trest odňatia slobody vo výške 14,5 roka, vypočutý ako svedok. Dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Michal Šurek rovnako ako v prípade bosa Mikuláša Č. vyhlásenie Miloša K. navrhol prijať.vypovedal okrem iného tento obžalovaný. Stretnutie sa napokon uskutočnilo v sídle spoločnosti Security 3 v Banskej Bystrici, kde bol Pavol R. s jedným z ochrankárov.Pavol R. údajne povedal, že má problémy so svojou spoločníčkou avypovedal vo štvrtok Miloš K. Pavol R. podľa jeho výpovedi chcel, aby Volzová zmizla. Na stretnutí bolo viacero ľudí. Mikuláš Č. vtedy povedal, že musí kontaktovať skupinu v Bratislave, keďže Volzová sa pohybovala v hlavnom meste.Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Holiday Inn, kde bol účastný bos skupiny sýkorovcov Róbert L., neskôr zavraždený bos sýkorovcov Peter Čongrády a aj neskôr zavraždený kontroverzný podnikateľ Peter Steinhübel, alias Žaluď. Steinhübel mal záujem byť aktívny v televízii Markíza a na prípravu vraždy, sledovanie Volzovej žiadal zálohu vo výške pol milióna slovenských korún.povedal na záver bývalý komplic banskobystrického bosa.Za prísnych bezpečnostných opatrení sa začal vo štvrtok v bratislavskej väznici proces s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej spoločníčky Volzovej. Spoluobžalovanými sú v kauze aj bos sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel, banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho bývalý komplic Miloš K.Posledných troch obžalovaných - Mikuláša Č., Róberta L. a Miloša K. na proces eskortovali kukláči. Na úvod pojednávania ako prokurátor KP Bratislava, tak aj všetci štyri obžalovaní odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste.vyhlásil Róbert L., ktorý si v súčasnosti odpykáva za viacero mafiánskych vrážd doživotný trest odňatia slobody. Takmer zhodne zareagoval aj exminister Pavol R.Podľa medializovaných informácií začala polícia prípad riešiť na základe výpovede na doživotie odsúdeného Mikuláša Č. Práve on mal vypovedať, že Pavol R. si v slovenskom podsvetí na jeseň 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských. Verziu potvrdil aj jeho bývalý komplic Miloš K.