Miloš Kelemen by mal v ďalšej sezóne zamieriť do NHL, podpíše vraj zmluvu s Arizonou Coyotes

Tímu sa v základnej časti nedarilo

Vo Fínsku by nemal chýbať

9.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen by mal v nasledujúcej sezóne pôsobiť v zámorskej NHL, podľa webu iDnes.cz by mal v blízkej budúcnosti podpísať kontrakt na dva roky s klubom Arizona Coyotes Dvadsaťdvaročný krídelník strávil ostatnú sezónu v českej extraligy v tíme BK Mladá Boleslav a s tímom sa v play-off prebojoval až do semifinále, vo vyraďovacej časti v 14 dueloch zaznamenal 9 gólov a pridal aj tri asistencie.Zvolenský rodák bol vo februári členom slovenskej reprezentácie, ktorá na ZOH v Pekingu získala bronzové medaily.Miloš Kelemen odišiel do Česka po sezóne 2020/2021, v ktorej s rodným Zvolenom získal majstrovský titul. V českom tíme si od neho sľubovali góly, no v základnej časti mu to nešlo podobne ako celému tímu."Rozbehol" sa až po návrate zo ZOH a v play-off je suverénnym lídrom tabuľky kanonierov. Ďalší presný zásah však už nepridá, Mladá Boleslav totiž v semifinále prehrala s obhajcom titulu Třincom všetky štyri stretnutia a sezóna sa pre ňu skončila.Podľa iDnes.cz tak Kelemena namiesto prípravy na ďalší ročník v Európe čaká boj o miestenku v prvom tíme "kojotov" z Arizony.Ešte predtým by však nemal chýbať vo farbách reprezentácie SR na MS vo Fínsku, ktoré sú naplánované na druhú polovicu mája.