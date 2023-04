Miloš Kelemen si pripísal prvý gól v NHL, Tatar asistoval

Slovenský hokejista Miloš Kelemen zaznamenal svoj prvý gól v NHL. Arizona však v súboji tímov, ktoré sa nepredstavia v play off, podľahla doma San Jose 2:7. Bodoval aj ďalší slovenský útočník Tomáš Tatar, pri víťazstve New Jersey na ľade Chicaga 6:3 si pripísal asistenciu. Erik Černák si s Tampou Bay vybojoval postup do play off, štyri góly v drese Floridy strelil Carter Verhaeghe.



Kelemen zaznaenal svoj prvý kanadský bod vo svojom deviatom vystúpení v zámorskej súťaži. V 56. min uzavrel skóre duelu, keď potiahol puk po krídle, natlačil sa pred bránku a prekonal Kaapa Kahkonena. Dvadsaťtriročný krídelník bol na ľade necelých deväť minút, ale počas 14 striedaní bol mimoriadne aktívny. Na bránku súpera vyslal až šesť striel, najviac zo všetkých hráčov Coyotes a pridal aj štyri hity. Hviezdou duelu bol center “žralokov” Noah Gregor, ktorý zaznamenal prvý hetrik v kariére. Štyri asistencie zaznamenal najproduktívnejší obranca NHL Erik Karlsson, Sharks vyhrali tretí zápas za sebou. Prvé góly v profilige strelili za San Jose aj Kyle Criscuolo a Danil Guščin. Domáci útočník Clayton Keller ukončil svoju bodovú sériu, ktorá trvala 14 zápasov, čo je klubový rekord.



Aj asistencia Tatara bola na posledný gól v zápase, v 58. min sa podieľal na góle Dawsona Mercera do prázdnej bránky. Tatar zaznamenal 25. asistenciu a 42. bod v sezóne. Na ľade strávil 14 minút a 17 sekúnd, zaznamenal jednu strelu. Devils už majú istotu play off, ale bojujú o prvé miesto v Metropoitnej divízii. Na jej čele je stále o bod pred “diablami” Carolina, ktorá vyhrala v Montreale 3:0. “Bojujeme o výhodu domáceho prostredia a to je v play off veľká vec. V prvej tretine sme strácali veľa pukov, robili sme chyby, ale potom sa to zlepšilo a odohrali sme dobrý zápas,” povedal podľa nhl.com útočníl Devils Timo Meier, ktorý mal rovnako ako Dougie Hamilton, Erik Haula a Jesper Boqvist bilanciu 1+1. Prvýkrát od 28. januára nastúpil v NHL Jonathan Toews, kapitán Chicaga oslávil svoj návrat na ľad asistenciou. “Chvíľu som sa hľadal, bol to rýchly zápas. V druhej a tretej tretine som sa už cítil lepšie,” povedal trojnásobný víťaz Stanley Cupu.



Zo Slovákov sa v noci na sobotu predstavil aj Erik Černák v drese Tampy Bay. "Blesky" zdolali doma New York Islanders 5:0 a majú ako piaty tím Východnej konferencie istý postup do vyraďovacej časti. Do play off postúpila Tampa šiesty rok za sebou, v 1. kole narazia Lightning na Toronto. Andrej Vasilevskij kryl 38 striel a zaznamenal druhý shutout v posledných troch zápasoch. Počas tejto série dostal len jeden gól zo 100 striel. “Postup do play off nám dodá sebavedomie. Hráme dobre v posledných zápasoch, musíme v tom pokračovať a preniesť si to aj do bojov o Stanley Cup,” povedal brankár Lightning. Brayden Point prispel k triumfu “bleskov” gólom a dvoma asistenciami, Nikita Kučerov mal bilanciu 1+1. Prvé dva kanadské body v NHL za dve asistencie zaznamenal Darren Raddysh, brat Tylera Raddysha z Chicaga. Černák bol na ľade 18 minút a 28 sekúnd, mal jeden plusový bod, na súperovú bránku vyslal jednu strelu, na trestnej lavici si odsedel dve trestné minúty a rozdal až päť hitov. Islanders sú napriek prehre na postupovej pozícii, aktuálne vlastnia prvú z dvoch voľných kariet do play off, keď na Floridu majú dvojbodový náskok a pred Pittsburghom sú o tri body.



Na západe získal ako druhý tím definitívu Edmonton po víťazstve nad Anaheimom 6:0. K triumfu “olejárov” významne prispel Leon Draisaitl, ktorý zaznamenal svoj siedmy hetrik v NHL a tretíkrít v kariére sa dostal sa métu 50 gólov v sezóne. Nemecký útočník skóroval najskôr v rovnovážnom stave, potom v presilovke a druhý hetrik v sezóne skompletizoval v oslabení. “Odohrali sme dobrý zápas. Chalani okolo mňa odviedli skvelú prácu, dnes ma často pukmi hľadali. Som za to vďačný a veľmi sa teším,” povedal Draisaitl. Dvadsaťsedemročný center sa stal len dvanástym hráčom v histórii NHL, ktorý mal aspoň tri sezóny s minimálne 50 gólmi a 50 asistenciami. V tomto ročníku má Draisaitl bilanciu 50+70 v 75 dueloch. Najproduktívnejší hráč súťaže Connor McDavid strelil svoj 62. gól v sezóne a pridal aj asistenciu. Prvý shutout v drese “olejárov” a desiaty v kariére zaznamenal Jack Campbell, keď chytil 36 striel Ducks.



Hetrikom sa blysol aj David Pastrňák, český útočník rozhodol 2 minúty a 26 sekúnd pred koncom o víťazstve Bostonu na ľade Pittsburghu 4:3. Pastrňák zaznamenal štrnásty hetrik v kariére, na konte má už 56 gólov a prvýkrát v kariére sa dostal na métu 100 bodov (pozn,: na konte má 102). “Je to skvelé, viackrát som hovoril, že by som chcel dať 50 gólov a nazbierať 100 bodov. Veľká vďaka patrí mojim spoluhráčom. Cítim sa tu výborne,” povedal Pastrňák. Bruins sú už istými držiteľmi Prezidentskej trofeje pre víťaza základnej časti, na konte majú 123 bodov, čo je najviac v klubovej histórii. Dva góly za Pittsburgh strelil Bryan Rust, Jake Guentzel skóroval v štvrtom zápase za sebou.



Florida sa vďaka víťazstvu 7:0 na ľade Columbusu dostala pred Pittsburgh a drží druhú voľnú kartu do play off. Mužom zápasu bol útočník Carter Verhaeghe, ktorý strelil štyri góly a dostal sa na métu 40 zásahov v sezóne. Bol to jeho tretí hetrik v NHL, štyrmi gólmi v jednom zápase vyrovnal klubový rekord. “Má vynikajúci pohyb a strelu. Každý deň na sebe tvrdo pracuje a potom zbiera ovocie. Dnes mohol dať aj viac gólov, bol to jeho deň,” povedal na adresu kanadského útočníka tréner “panterov” Paul Maurice. Prvé čisté konto v drese Floridy vychytal Alex Lyon, ktorý zlikvidoval 21 striel.



Nádej na postup do play off ešte majú hokejisti Buffala, keď vyhrali vo Philadelphii 6:3. Alex Tuch zaznamenal druhý hetrik v kariére, Sabres strácajú na postup štyri body. “Trápime sa so zraneniami, ale našim cieľom je účasť vo vyraďovacích bojoch. Kým bude nádej, pobijeme sa o to,” povedal tréner Buffala Don Granato. Flyers po tejto prehre stratili aj teoretickú šancu na postup.



Prvé miesto v Metropolitnej divízii si udržala Carolina, ktorá ako hurikán zmietla Montreal na jeho ľade 3:0. Hostia vyhrali na strely 50:14, brankár Antti Raanta zaznamenal svoj 19. shutout v kariére. Góly Hurricanes strelili Brady Skjei, Paul Šťastný a Sebastian Aho.



Toronto vyhralo v kanadskom derby na ľade Ottawy 3:0, brankár Iľja Samsonov zaznamenal 31 zákrokov, tešil sa zo štvrtého čistého konta v sezóne a desiateho v kariére. Je to jeho prvé víťazstvo od 17. marca, po narodení syna Miroslava dostal od klubu týždňové voľno. “Chytal vynikajúco. Toto chceme od neho vidieť,” povedal tréner Maple Leafs Sheldon Keefe. Góly Toronta strelili William Nylander, Michael Bunting a Radim Zohorna, ktorý skórovali pri debute v drese “javorových listov.” Ottawe sa po prehre vzďaľujú brehy play off, na postup strácajú “senátori” šesť bodov.



Nashville stráca na play off v Západnej konferencii tri body po tom, ako zdolal doma St. Louis 6:1. Gólom a tromi asistenciami prispel k triumfu Tommy Novak, brankár Juuse Saros mal 21 zásahov.



Mikko Rantanen prispel gólom a tromi asistenciami k víťazstvu Colorada nad Dallasom 5:2. Fínsky útočník sa dostal na métu 500 bodov v kariére (214+286) v 483 zápasoch. Obhajca Stanley Cupu sa dotiahol v Centrálnej divízii bodovo na druhom mieste práve na Stars. Dva góly strelil Nathan MacKinnon, pre ktorého to bol 32. viacbodový zápas v kariére. Po presune klubu do Colorada boli lepší len Joe Sakic (35) a Peter Forsberg (33). Klubový rekord drží Peter Šťastný, ktorý v sezóne 1981-1982 zaznamenal v drese Quebecu Nordiques 42 viacbodových duelov.

NHL - výsledky:



Nashville - St. Louis 6:1, Pittsburgh - Boston 3:4, Ottawa - Toronto 0:3, Tampa Bay - New York Islanders 5:0, Columbus - Florida 0:7, Montreal - Carolina 0:3, Philadelphia - Buffalo 3:6, Chicago - New Jersey 3:6 /T. TATAR (New Jersey) 0+1/, Colorado - Dallas 5:2, Edmonton - Anaheim 6:0, Arizona - San Jose 2:7 /M. KELEMEN (Arizona) 1+0/, Vegas - Minnesota 4:1, Seattle - Los Angeles 1:3

Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay



Západná konferencia: Vegas, Edmonton