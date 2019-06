Miloš Zeman si pozval ruského veľvyslanca

Na archívnej snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Praha 5. júna (TASR) - Pre ruský zákon, ktorý by vojakov zúčastňujúcich sa v roku 1968 na okupácii Československa uznal za vojnových veteránov, si český prezident Miloš Zeman pozval na Pražský hrad ruského veľvyslanca Alexandra Zmejevského. Pozvanie platí na štvrtok 13. júna. V stredu o tom informoval portál Novinky.cz.Už skôr sa proti návrhu ruského zákona ohradilo české ministerstvo zahraničných vecí. Témou sa mienia v stredu popoludní zaoberať aj českí poslanci.Zákon by mal dopĺňať dodatok o "Zeman bude podľa hovorcu Hradu Jiřího Ovčáčka žiadať od veľvyslanca Zmejevského "vysvetlenie" vo veci návrhu ruského federálneho zákona.České ministerstvo zahraničných vecí už skôr odsúdilo návrh zákona a pripomenulo, že okupácia Československa vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy na čele so sovietskou armádou bola v rozpore s medzinárodným právom a vôľou československých občanov.Rezort pripomenul, že v auguste 1993 bola podpísaná Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou republikou a Ruskou federáciou. V tejto zmluve obe strany vyjadrili želanieMinisterstvo vo vyhlásení, z ktorého citovali Novinky.cz, dodalo: "