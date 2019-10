Milosť pre odsúdenú Izraelčanku žiadal od Putina aj Netanjahu

Na archívnej snímke vpravo ruský prezident Vladimir Putin a druhý zľava izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Tel Aviv 16. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiadal v utorok šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby udelil milosť mladej Izraelčanke, ktorú v Rusku odsúdili za pašovanie drog. Uviedla to agentúra DPA.Mladú občianku Izraela a USA, 25-ročnú Naamu Issacharovú, uznali v piatok v Moskve za vinnú za držanie a pašovanie drog a odsúdili ju na 7,5 roka väzenia.povedal v utorok úrad premiéra Netanjahua.O milosť pre odsúdenú požiadal prezidenta Putina počas víkendu listom aj izraelský prezident Reuven Rivlin. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok na brífingu v Moskve uviedol, že Putin sa žiadosťami izraelského vedenia bude zaoberať hneď po tom, ako sa k nemu dostanú diplomatickými kanálmi. Zatiaľ však Kremeľ záležitosť komentovať nebude.Mladú Izraelčanku zadržali 9. apríla tohto roku v tranzitnej zóne moskovského letiska Šeremetievo, keď sa vracala z Naí Dillí do Tel Avivu. V batohu, ku ktorému dievčina v tranzitnej zóne letiska ani nemala prístup, sa našlo 9,6 gramu hašišu.Mestský súd v moskovskej štvrti Chimki túto 25-ročnú ženu minulý piatok odsúdil na 7,5 roka väzenia, keď ju uznal za vinnú z pašovania drog a ich držby.Izraelské médiá nedávno zverejnili úvahy, podľa ktorých chce Rusko túto mladú ženu vymeniť za podozrivého ruského občana, ktorého Izrael plánuje vydať do Spojených štátov.Podľa denníka The Jerusalem Post Izrael odmietol návrh Ruska vymeniť Issacharovú za ruského občana, počítačového špecialistu Alexeja Burkova, o ktorého vydanie žiadali americké úrady.Burkova zadržali na letisku v Tel Avive ešte v roku 2015 na žiadosť USA. Keďže však izraelský súd už odobril jeho vydanie do USA, jeho výmena za Issacharovú nie je možná.