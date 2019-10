Milovaná Whitney Houston na jedinú noc opäť ožije!

Bratislava súčasťou celosvetového The Whitney Houston Hologram Tour

Nebude chýbať svetelná šou, live kapela, speváci, tanečníci a najmä kultové I Will Always Love You

Hudobné úspechy a ocenenia Whitney Houston v číslach



Jediný umelec, ktorý sa zapísal 7-krát po sebe #1 hitmi v rebríčku BillboardHot 100



Prvá umelkyňa, ktorá vstúpila do rebríčka Billboard200 Albums chart hneď na prvú priečku



Jediný umelec s 8 po sebe idúcimi multi-platinovými albumami



Zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako "najoceňovanejšia umelkyňa všetkých čias”



Držiteľka viac ako 400 ocenení, vrátane 6tich cien GRAMMY, 22 cien American Music Awards, 16 cien Billboard Music Awards, 1 ceny Emmy a 2 nominácií na cenu Emmy



Zabodovala aj vo filmovom svete - v snímkach Osobný strážca (The Bodyguard, 1992), Až si vydýchnem (Waiting To Exhale, 1995)a Kazateľova žena (The Preacher’s Wife, 1996)



The Whitney Houston Hologram Tour: An Evening with Whitney

14.10.2019 (Webnoviny.sk) - 21. marca 2020 v bratislavskej Inchebe vďaka unikátnemu hologramovému koncertuHologramová šou "Večer s Whitney" je dielom americkej technologickej spoločnosti BASE Hologram, ktorá prevádzkuje unikátne hologramové koncerty. V minulosti sa tejto spoločnosti podarilo zrealizovať hologramové koncerty Marie Callas či Roy Orbisona a ďalších nesmrteľných legiend. Po oficiálnom udelení súhlasu pozostalých a bývalého manažmentu Whitney Houston prichádza spoločnosť so svojím najnovším koncertom.Hologramová šou Whitney Houston pocestuje po celom svete. Svetové turné sa začne vo februári 2020 vo Veľkej Británii, následne navštívi Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Nórsko a Švédsko. Oznámené sú už aj koncerty v Mexiku a USA. 21. marca 2020 zakotví unikátna šou v bratislavskej Inchebe.Návštevníci koncertu zažijú ikonickú a dychberúcu šou, ktorej hlavným zámerom je oslava života, práce a večného dedičstva a diela najuznávanejšej umelkyne všetkých čias, ktorá si získala srdcia miliónov fanúšikov na celom svete. Nebudú chýbať speváčkine najikonickejšie hity "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, "I´m Every Woman”, "Greatest Love of All”, "Higher Love” či najobľúbenejší kultový soundtrack filmu Osobný strážca "I Will Always Love You”.Jedinečný holografický zážitok spojí publikum s milovanou kráľovnou popu pomocou najmodernejších technológií a digitálne upravených aranžmánov jej klasických hitov. Pre dosiahnutie maximálne autentického koncertného zážitku nebude na javisku chýbať hudobný sprievod živej kapely, speváci a tanečníci – všetko obklopené veľkolepou scénou a osvetlením.Program a dramaturgia výnimočného večera vznikla pod taktovkou uznávanej choreografky Fatimy Robinson, ktorú preslávili mnohonásobné profesionálne ocenenia i spolupráce s umelcami ako Rihanna, Kanye West či Mary J- Blige.vyjadrila sa na margo projektu.hovorí Pat Houston, bývalý manažér Whitney Houston a prezident spoločnosti The Estate of Whitney E. Houston, spravujúcej umelecké dedičstvo legendárnej speváčky.dodáva Pat Houston.prinesie do Bratislavy festival CITY SOUNDS, ktorý pravidelne organizuje na Slovensku koncerty hviezd ako Macy Gray, Gregory Porter, Marcus Miller, José James, Jamie Woon, Neneh Cherry či Dianne Reeves a iných. Unikátna hologramová šou a technológia bude mať práve vďaka marcovému koncertusvoju exkluzívnu premiéru v rámci Strednej a Východnej Európy. Organizátori zároveň sprostredkujú nezabudnuteľný zážitok všetkým slovenským fanúšikom, ktorí svoju obľúbenú speváčku nestihli zažiť, keďže Whitney Houston sa na Slovensko so svojou koncertnou šou nikdy nedostala.prezrádzajú organizátori bratislavskej šou.vysvetľujú. Ako zároveň dodávajú, výhodou bratislavského koncertu bude nižšia cena vstupeniek než v Stadhalle v susednej Viedni, kde bude mať turné taktiež jednu zo svojich európskych zastávok.Predaj vstupeniek na podujatie bude spustený v najbližších dňoch TU:I Will Always Love You (official video):Prezentačné videoHologramové vystúpenie Christiny Aguilera a Whitney Houston:Hologramový koncert Marie Callas:Inzercia