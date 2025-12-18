Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

18. decembra 2025

Milovian Lyrical LAB – laboratórium hudby aj ľudských emócií



Ako tvoriť moderný pop rock s využitím súčasných technológií? Týmto smerom sa uberá projekt Milovian Lyrical LAB, ktorý vytvára tvorivý priestor pre vznik piesní, videoklipov a inšpiratívnych spoluprác.



Zdieľať
Milovian Lyrical LAB – laboratórium hudby aj ľudských emócií

Za projektom stojí Ján Miľovčík, ktorého najnovším výsledkom je album Trinásta komnata. Sviatočný nádych albumu podčiarkuje nový singel „Vianočný kominár“.

Milovian Lyrical LAB je tvorivé laboratórium, v ktorom sa poézia stretáva s modernými možnosťami dnešnej doby. Tak opisuje svoju tvorbu Ján Miľovčík, ktorý vlastné texty prepája s originálnymi aranžmánmi a obohacuje ich o inšpirácie a postupy dostupné v AI nástrojoch. Napriek tomu, že pri tvorbe využíva moderné technológie, z hudby sa nestráca to podstatné – ľudské emócie.

Laboratórium“ prepája ľudské emócie a básnické, respektíve textárske remeslo s možnosťami umelej inteligencie. Nejde však o pasívne prenechanie zodpovednosti technológiám. Ide o aktívnu režisérsku, prípadne dramaturgickú a tvorivú producentskú prácu, kde AI slúži len ako nástroj na zhmotnenie mojej vízie. Výsledkom je žánrová pestrosť – od balád cez pop-rock až po tvrdší rock. Spojivom je vždy silný, slovensky alebo česky písaný text s dôrazom na metaforu a príbeh s pointou,“ vysvetľuje Ján Miľovčík.

Miľovčíkova poézia je provokatívna, zmyselná, plná vášne, pričom melodické nápady vychádzajú z tradície kvalitného slovenského popu. Osloviť môže fanúšikov kapiel Elán, Gladiátor, či spevákov ako Adam Ďurica – skrátka všetkých, ktorí hľadajú popovú melodickosť prepojenú s novým zvukovým svetom a predovšetkým s kvalitným textom.

„Ľudský prvok je v DNA každej skladby: Garanciou zachovania ľudskosti a emócií je samotný základ každej piesne – text. Na ňom celý projekt stojí. Všetky texty sú autorsky moje, vychádzajú z mojich dlhoročných životných skúseností, reálnych prežitkov, citov, predstáv a snov. AI nedokáže vymyslieť skutočnú bolesť, radosť, nostalgiu či melanchóliu – dokáže ju len spracovať nejakým spôsobom do zvuku. Ak je však vstupný text plný skutočnej ľudskej emócie, technológia ju dokáže vierohodne zrkadliť a umocniť,“ dopĺňa Miľovčík.

Milovian lyrical LAB – Trinásta komnata

Štrnásť skladieb na albume „Trinásta komnata“ nesie pečať lyrickej intimity, v ktorej sa odzrkadľujú jemné nuansy lásky a medziľudských vzťahov. Silnú tvorivú energiu mu prinášajú ženy ako zdroj inšpirácie, no popri osobných témach nechýba ani spoločenský presah. K singlom „Definície lásky“ a „Trinásta komnata“ (ktorý dal meno celému albumu) pribudla novinka so sviatočnou atmosférou. „Vianočný kominár“ prichádza poslucháčom zaželať pokoj, dopriať im chvíle nádeje a pripomenúť im kúzlo, na ktoré sa v predvianočnom zhone často zabúda. Aktuálnym výstupom je singel „Z rádia hráš“ – venovaný ako pocta moderátorovi Patrikovi Hezuckému.

Kto stojí za Milovian Lyrical LAB

Ján Milovčík – básnik a textár (Peter Cmorik Band, Instinct, Vlado Bučko, Ewelin a i.) a dlhoročný pozorovateľ hudobného diania – sa rozhodol využiť súčasné kreatívne a technologické možnosti na vytvorenie osobitého autorského projektu Milovian Lyrical LAB. Projekt vznikol z potreby zhodnotiť tridsaťročný archív textov a zároveň vytvára priestor pre nové hudobné spolupráce. Ponúka platformu, v ktorej môžu autorove texty naplno ožiť v modernom, súčasnom kontexte: „Hlavnou myšlienkou je odstránenie bariér medzi autorom textu a finálnou piesňou – tam, kde v minulosti chýbal interpret, dnes dokáže nastúpiť moderná technológia a kreatívna práca s AI nástrojmi. Do budúcna má projekt ambíciu slúžiť aj ako platforma pre spoluprácu s interpretmi, ktorým ponúka už hotový materiál alebo prípravu nových textov „na mieru“. Tento proces sa tiež priebežne deje a verím, že čoskoro budú viditeľné aj nové výsledky týchto spoluprác.“


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Colours of Ostrava 2026: OSTRAVA UVIDÍ NOVÝ PROJEKT TOMORA OD AURORY A TOMA ROWLANDSA Z THE CHEMICAL BROTHERS. MELTINGPOT ODHAĽUJE PRVÉ MENÁ A SPÚŠŤA PRIORITY PASS

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 