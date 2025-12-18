|
Štvrtok 18.12.2025
Meniny má Sláva, Slávka
18. decembra 2025
Milovian Lyrical LAB – laboratórium hudby aj ľudských emócií
Ako tvoriť moderný pop rock s využitím súčasných technológií? Týmto smerom sa uberá projekt Milovian Lyrical LAB, ktorý vytvára tvorivý priestor pre vznik piesní, videoklipov a inšpiratívnych spoluprác.
Zdieľať
Za projektom stojí Ján Miľovčík, ktorého najnovším výsledkom je album Trinásta komnata. Sviatočný nádych albumu podčiarkuje nový singel „Vianočný kominár“.
Milovian Lyrical LAB je tvorivé laboratórium, v ktorom sa poézia stretáva s modernými možnosťami dnešnej doby. Tak opisuje svoju tvorbu Ján Miľovčík, ktorý vlastné texty prepája s originálnymi aranžmánmi a obohacuje ich o inšpirácie a postupy dostupné v AI nástrojoch. Napriek tomu, že pri tvorbe využíva moderné technológie, z hudby sa nestráca to podstatné – ľudské emócie.
„Laboratórium“ prepája ľudské emócie a básnické, respektíve textárske remeslo s možnosťami umelej inteligencie. Nejde však o pasívne prenechanie zodpovednosti technológiám. Ide o aktívnu režisérsku, prípadne dramaturgickú a tvorivú producentskú prácu, kde AI slúži len ako nástroj na zhmotnenie mojej vízie. Výsledkom je žánrová pestrosť – od balád cez pop-rock až po tvrdší rock. Spojivom je vždy silný, slovensky alebo česky písaný text s dôrazom na metaforu a príbeh s pointou,“ vysvetľuje Ján Miľovčík.
Miľovčíkova poézia je provokatívna, zmyselná, plná vášne, pričom melodické nápady vychádzajú z tradície kvalitného slovenského popu. Osloviť môže fanúšikov kapiel Elán, Gladiátor, či spevákov ako Adam Ďurica – skrátka všetkých, ktorí hľadajú popovú melodickosť prepojenú s novým zvukovým svetom a predovšetkým s kvalitným textom.
„Ľudský prvok je v DNA každej skladby: Garanciou zachovania ľudskosti a emócií je samotný základ každej piesne – text. Na ňom celý projekt stojí. Všetky texty sú autorsky moje, vychádzajú z mojich dlhoročných životných skúseností, reálnych prežitkov, citov, predstáv a snov. AI nedokáže vymyslieť skutočnú bolesť, radosť, nostalgiu či melanchóliu – dokáže ju len spracovať nejakým spôsobom do zvuku. Ak je však vstupný text plný skutočnej ľudskej emócie, technológia ju dokáže vierohodne zrkadliť a umocniť,“ dopĺňa Miľovčík.
Milovian lyrical LAB – Trinásta komnata
Štrnásť skladieb na albume „Trinásta komnata“ nesie pečať lyrickej intimity, v ktorej sa odzrkadľujú jemné nuansy lásky a medziľudských vzťahov. Silnú tvorivú energiu mu prinášajú ženy ako zdroj inšpirácie, no popri osobných témach nechýba ani spoločenský presah. K singlom „Definície lásky“ a „Trinásta komnata“ (ktorý dal meno celému albumu) pribudla novinka so sviatočnou atmosférou. „Vianočný kominár“ prichádza poslucháčom zaželať pokoj, dopriať im chvíle nádeje a pripomenúť im kúzlo, na ktoré sa v predvianočnom zhone často zabúda. Aktuálnym výstupom je singel „Z rádia hráš“ – venovaný ako pocta moderátorovi Patrikovi Hezuckému.
Kto stojí za Milovian Lyrical LAB
Ján Milovčík – básnik a textár (Peter Cmorik Band, Instinct, Vlado Bučko, Ewelin a i.) a dlhoročný pozorovateľ hudobného diania – sa rozhodol využiť súčasné kreatívne a technologické možnosti na vytvorenie osobitého autorského projektu Milovian Lyrical LAB. Projekt vznikol z potreby zhodnotiť tridsaťročný archív textov a zároveň vytvára priestor pre nové hudobné spolupráce. Ponúka platformu, v ktorej môžu autorove texty naplno ožiť v modernom, súčasnom kontexte: „Hlavnou myšlienkou je odstránenie bariér medzi autorom textu a finálnou piesňou – tam, kde v minulosti chýbal interpret, dnes dokáže nastúpiť moderná technológia a kreatívna práca s AI nástrojmi. Do budúcna má projekt ambíciu slúžiť aj ako platforma pre spoluprácu s interpretmi, ktorým ponúka už hotový materiál alebo prípravu nových textov „na mieru“. Tento proces sa tiež priebežne deje a verím, že čoskoro budú viditeľné aj nové výsledky týchto spoluprác.“
