Milovníci umeleckého prednesu súťažia na 65. Hviezdoslavovom Kubíne

Na ilustračnej snímke busta Pavla Országha Hviezdoslava. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 19. júna (TASR) – Milovníci umeleckého prednesu poézie a prózy z celého Slovenska v týchto dňoch súťažia v priestoroch Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne na jubilejnom 65. ročníku celoštátnej recitačnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie príde do metropoly dolnej Oravy počas štyroch dní do soboty 22. júna ukázať viac ako 300 účastníkov.povedala dlhoročná organizátorka z Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave Jaroslava Čajková s tým, že ešte stále sú jednotlivci, či už mládež, dospelí, alebo seniori, pre ktorých je čítanie, slovo a prednášanie záľubou a určitým prejavom ich existencie.Zásluhou Hviezdoslavovho Kubína sa každoročne zachováva tradícia umeleckého prednesu na Slovensku.uviedla riaditeľka MsKS Jana Greššová.Doplnila, že tento rok si do celoštátnej postupovej súťaže vybojovali postup víťazi 13 krajských prehliadok v piatich kategóriách.uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.Okrem hlavného programu sú pripravené aj sprievodné aktivity. Pôjde napríklad o tvorivé dielne, besedy so spisovateľmi, výstavy v MsKS a vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne, diskusie s tvorcami a interpretmi či vystúpenia oravských recitátorov seniorov.priblížila Greššová.Program prehliadky vyvrcholí sobotným poetickým popoludním spojeným so slávnostným vyhlásením výsledkov a vystúpením víťazov 65. Hviezdoslavovho Kubína. Podujatie je prístupné verejnosti počas všetkých dní svojho trvania. Organizátori zároveň pripravili pre priaznivcov prednesu možnosť sledovať celé podujatie prostredníctvom živého internetového vysielania cez sociálnu sieť Facebook.Organizátormi podujatia sú MsKS v Dolnom Kubíne a NOC v Bratislave.