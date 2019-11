Mimoparlamentné maďarské strany majú ešte schváliť spoločnú kandidátku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Mimoparlamentné maďarské strany SMK, Maďarské fórum a hnutie Spolupatričnosť by mali počas najbližšieho víkendu rozhodnúť aj o ich spoločnej kandidátke. Termín jej podania ešte nepovedali. Podľa slov tlačového tajomníka SMK Róberta Králika treba počkať na výsledky rokovaní jednotlivých orgánov strán.Ako možný líder spoločnej kandidátky sa podľa informácií TASR spomína člen predsedníctva SMK Gyula Bárdos. Ten informácie nechce komentovať.povedal pre TASR s tým, že predtým ako sa rokovania ukončia, nie je možné hovoriť o menách.skonštatoval pre TASR Králik s tým, že následne budú mať aj republikovú radu. Tam sa podľa jeho slov odobrí to, čo už bolo vyrokované s ostatnými stranami.Králik povedal, že po víkendových rokovaniach bude už jednoznačné, či SMK pôjde do volieb s Maďarským fórom a Spolupatričnosťou a v akom zložení." poznamenal.V tejto súvislosti tiež podotkol, že na kandidátke boli "pre osobnosti z Mosta-Híd, ktoré mená boli v hre však nevie. Rovnako podľa svojich slov nevie o tom, že by boli ešte aktuálne rokovania s vládnym Mostom-Híd. Tie podľa jeho slov prebiehali zo strany Spolupatričnosti.Králik zatiaľ nekonkretizoval, kedy podajú návrh spoločnej kandidátky. Zdôraznil, že musia počkať na kongresy a republikové rady všetkých strán. Potom sa podľa jeho slov uvidí.Predseda MF Zsolt Simon predpokladá, že rokovania dokončia začiatkom budúceho týždňa. V tom období by mohli predstaviť aj spoločnú kandidátku. Rozdelenie miest na nej zatiaľ špecifikovať nechcel.V súvislosti s rokovaniami maďarských strán hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme skonštatovala, že SMK po skoro desaťročnom hašterení zahodila historickú príležitosť spojiť sily na spoločnej kandidátke.podotkla.Okrem MKDA Most-Híd rokoval a rokuje podľa jej slov aj s ďalšími subjektmi a predstaviteľmi národnostných menšín.povedala pre TASR.Maďarské strany rokovali o prípadnej spolupráci už v lete 2019. Na spolupráci sa napokon v októbri dohodli len MF, SMK a Spolupatričnosť. Hnutie má vytvoriť právne podmienky a premenovať sa na Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť. Vládny Most-Híd považuje rokovania s týmito stranami za ukončené, zatiaľ sa na spolupráci dohodol s mimoparlamentnou MKDA.