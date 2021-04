Mimoriadna schôdza bude súdom toho, čo navystrájala vláda. Fico odovzdá návrh na zvolanie možno ešte dnes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR (NR SR) odovzdá strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) do podateľne možno ešte v utorok popoludní. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf Smeru-SD Robert Fico s tým, že je to veľmi pravdepodobné.Podľa jeho slov schôdza, ktorú žiadajú zvolať, „bude prvá ucelená schôdza o covide, o dopadoch a opatreniach, ktoré treba prijať.” Podotkol, že schôdza by mala byť aj „akýmsi povinným súdom vo vzťahu k tomu, čo navystrájala táto vláda.”Fico vo štvrtok 8. apríla informoval, že na mimoriadnej schôdzi sa chcú pýtať napríklad aj na to, „kto bude niesť zodpovednosť za už takmer 11-tisíc obetí koronavírusu ”. Druhú tému, ktorú chcú otvoriť, je zodpovednosť za iné úmrtia.„Tretia vážna je téma akútneho nedostatku vakcín v apríli 2021,” uviedol Fico. Otvoriť chcú aj tému nákupu ruskej vakcíny Sputnik V . Vláda podľa neho zlyhala aj pri vypracovaní plánu obnovy