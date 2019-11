Mimoriadna schôdza k návratu investičného zlata do SR bude v stredu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. novembra (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej by sa malo prijať uznesenie k návratu investičného zlata na Slovensko, bude v stredu 4. decembra po skončení mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovala opozícia. Tá sa bude konať v stredu o 14.00 h. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník.Zvolanie schôdze avizoval predseda Smeru-SD Robert Fico. Uznesením chcú poslanci požiadať o prípravu procesu zo strany Národnej banky Slovenska (NBS). Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko. Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur.Dôvodom je podľa Fica hroziaca finančná kríza, ale aj nestabilita vyplývajúca z brexitu. Miera zhodnotenia v britskej banke je zároveň podľa neho veľmi nízka.Na mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovala opozícia, by mali poslanci prerokovať návrhy, ktoré boli presunuté. Opoziční poslanci zdôraznili potrebu prerokovania návrhov zákonov, tvrdia, že je to ich ústavné právo. Na programe je 64 bodov, medzi nimi sú okrem opozičných návrhov aj dva koaličné, ktoré boli taktiež presunuté.Návrh na presunutie bodov predložil Fico. Odôvodnil ho potrebou rozsiahlejšej diskusie k schvaľovaniu štátneho rozpočtu na budúci rok.Ak koalícia odmietne otvoriť mimoriadnu schôdzu na prerokovanie ich predložených návrhov, bude sa opozícia podľa predsedu OĽaNO Igora Matoviča snažiť vyvodzovať zodpovednosť voči premiérovi a podpredsedovi Smeru-SD Petrovi Pellegrinimu. Fico už avizoval, že Smer-SD túto mimoriadnu schôdzu nepodporí.