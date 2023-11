Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (naživo)

. Jedným je pozbavenie výkonu funkcie štátnej služby policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa. Podľa opozície tak opomenul rozhodnutie prokurátora.„Ak minister vnútra dospel k názoru, že rozhodnutie prokurátora je nezákonné, bolo jeho povinnosťou v prvom rade preskúmať možnosti podania opravného prostriedku proti takému rozhodnutiu alebo návrhu na preskúmanie jeho zákonnosti príslušným orgánom. Rozhodol sa však pre svojvoľný výklad,“ argumentujú strany.Pred vydaním personálneho rozkazu si podľa opozície nezistil skutočný stav veci ani si neobstaral potrebné podklady. „Nezákonnosť konania ministra vnútra potvrdil svojim uznesením aj Mestský súd Bratislava IV, ktorý nariadeným neodkladným opatrením vyhovel návrhu 1. viceprezidenta policajného zboru a vrátil ho na jeho pôvodné pracovné miesto,“ tvrdí opozícia.Šutaj Eštok namiesto akceptovania rozhodnutia súdu verejne hrozil disciplinárnym konaním. „Svoje rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby navyše ani primeraným spôsobom neodôvodnil,“ tvrdia opozičné strany a dodávajú, že rezortu hrozí pokuta do stotisíc eur za každé porušenie zákona.. Patrí medzi ne napr. „hanebné“ odvolanie z funkcie bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana a jeho prevelenie do Popradu bez osobného stretnutia a tri dni pred jeho avizovaným odchodom do civilu.Opozícii sa nepáči ani ministrova nominácia na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby v podobe Branislava Zuriana . „Minister na brannobezpečnostnom výbore nevedel odpovedať na otázky ohľadom kritérií výberu kandidáta. Kandidát na riaditeľa nevedel odpovedať na základné otázky o jeho predstave výkonu funkcie,“ tvrdia strany.