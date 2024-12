Mimoriadna situácia v Košiciach. Pre požiar strávi 21 ľudí Vianoce mimo domov

Dom je v súčasnosti neobývateľný

13.12.2024 (SITA.sk) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) vyhlásil v súvislosti so stredajším požiarom v mestskej časti Džungľa mimoriadnu situáciu na území mesta. Urobil tak na základe odporúčania krízového štábu mesta, mimoriadna situácia je v platnosti od piatka od 08:00. Pri predmetnom požiari rodinného domu došlo k jeho poškodeniu, aj k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov.„Ako na dnešnom mimoriadnom rokovaní krízového štábu uviedla starostka MČ Džungľa Adriana Šebeščáková Balogová, v stredu na poludnie vypukol v ich mestskej časti požiar, po ktorom 21 ľudí prišlo o svoj doterajší domov. Na miesto okamžite prišli hasiči a hliadka mestskej polície, ktorí pomohli obyvateľom s jeho hasením a dostali ich do bezpečia," uvádza mesto Košice. Dom je v súčasnosti neobývateľný, no statiku nemá porušenú, a tak čoskoro začnú so svojpomocnou opravou, ktorú zabezpečia jeho obyvatelia.„Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia a majetku," uvádza ďalej mesto, ktoré v spolupráci s MČ Luník IX zabezpečilo núdzové bývanie pre vyše 20 obyvateľov zo zhoreného domu.„Starosta MČ Lunik IX Marcel Šaňa (SRK) počas rokovania krízového štábu ozrejmil, že v priestoroch spoločenskej miestnosti úradu ich mestskej časti pripravili kvalitné priestory pre núdzové bývanie po maximálne 30 dní," uvádza mesto Košice. So sťahovaním pomôže Dopravný podnik mesta Košice , ktorý pre obyvateľov pristaví autobus. Mesto tiež pre dotknutých obyvateľov zaistilo skladacie postele a prikrývky.„Obyvatelia poškodeného domu strávia v priestoroch úradu MČ Lunik IX aj Vianoce. V januári by sa podľa slov starostu Šaňu chceli vrátiť do svojho zrekonštruovaného obydlia, ktoré si aj sami opravia," uzavrela metropola východu.