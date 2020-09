Mimoriadna zbierka Tesca pomohla ľuďom v núdzi, vyzbieralo sa vyše 28 ton potravín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 (Webnoviny.sk) -Tesco spustilo vo svojich obchodoch mimoriadnu potravinovú zbierku v rekordne krátkom čase, aby pomohlo tam, kde je to najviac potrebné. Čoraz viac ľudí naprieč spoločnosťou pociťuje už aj ekonomické dosahy koronakrízy. Veľkou pomocou pre tých najzraniteľnejších bol už mimoriadny dar potravín i ďalších výrobkov od Tesca v hodnote 172-tisíc eur. Potravinová zbierka následne vytvorila jedinečnú príležitosť pre každého zo zákazníkov Tesca, ktorí mohli v období 10 týždňov darovať trvanlivé či drogériové produkty v ktoromkoľvek z obchodov reťazca."Vďaka potravinovej zbierke sme pomoc rodinám v núdzi dokázali ešte viac zintenzívniť a vyzbieraných viac ako 28 ton potravín je bezpochyby fantastickým výsledkom. V Tescu hovoríme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam, a práve potravinová zbierka je dokonalým naplnením nášho zodpovedného prístupu. Sme hrdí na to, aký veľký záujem mimoriadna potravinová zbierka vzbudila, a nesmierne si vážime príspevok každého jedného zákazníka, ktorý sa rozhodol pomôcť spolu snami. Rovnako tak ďakujeme kolegom z Tesca za ich dobrovoľnícku pomoc v obchodoch. V neposlednom rade sa chceme poďakovať partnerom z Potravinovej banky Slovenska a ďalších charít, pretože vďaka ich zapojeniu sa podarilo darované výrobky bezpečne a rýchlo doručiť tým najzraniteľnejším," uviedla"Sme veľmi vďační Tescu za promptnú reakciu pri riešení dôsledkov koronakrízy. Táto mimoriadna situácia výrazným spôsobom zasiahla do života rodín na Slovensku a mnohé z nich majú, žiaľ, problém zaobstarať si jedlo či iné nevyhnutné výrobky. Vďaka Tescu a jeho zákazníkom sme dokázali podať pomocnú ruku tým najzraniteľnejším. Všetky darované výrobky sme distribuovali tým, ktorí ich potrebujú najviac – či už ide o seniorov, ľudí bez domova alebo kohokoľvek iného, kto sa vplyvom koronakrízy ocitol v ťažkej životnej situácii," uviedolTesco si uvedomuje, že pomoc ľuďom ohrozeným koronakrízou je potrebná neustále. Po vypuknutí krízy v apríli reťazec pomohol tým najzraniteľnejším vďaka potravinovému daru v hodnote 172-tisíc eur, ktorý zahŕňal potraviny a ďalšie nevyhnutné výrobky. Tesco pomáha každodenne ľuďom v núdzi aj vďaka darovaniu nepredaných potravín. Význam takéhoto darovania sa naplno potvrdil práve v uplynulých mesiacoch koronakrízy. Starostlivosť o ľudí v núdzi sa stala potrebnou viac ako kedykoľvek predtým a vďaka programu darovania potravín sa podarilo pomôcť mnohým rodinám či jednotlivcom: od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci tohto roka reťazec daroval vyše 28 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 66-tisíc porcií jedla. Takéto skvelé čísla sa Tescu podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že nepredané potraviny daruje ľuďom v núdzi všetkých 152 obchodov reťazca.Informačný servis