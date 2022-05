Mimovládka odsudzuje výroky Matoviča k LGBT menšine, ide o úbohý pokus odvrátiť pozornosť od jeho neúspechov

24.5.2022 - Mimovládna organizácia Inštitút pre ľudské práva (IĽP) odsudzuje výroky ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ), ktorý sa do svojich konfliktov s novinármi snaží zapojiť LGBT menšinu. IĽP pripomína, že nejde o prvé vyjadrenie tohto typu z Matovičovej strany. V tlačovej správe o tom informoval Peter Weisenbacher , riaditeľ IĽP.„Je to takmer pravidlo, že neúspešní politici sa uchyľujú k napádaniu LGBT menšiny. Igor Matovič svojimi výrokmi dokázal, že to nie je verejnosť alebo médiá, kto jeho pôsobenie vo vláde považuje za zlyhanie, ale je to v prvom rade on sám, kto to tak vidí," skonštatoval Weisenbacher.Doplnil, že z Matovičovej strany ide len o úbohý pokus o odvrátenie pozornosti od vlastných neúspechov. Weisenbacher Matovičovi pripomína, že aj LGBT ľudia platia dane, z ktorých je platený, a ktoré mu umožňujú realizovať jeho nápady.Matovič v relácii Rádia Expres v relácii Braňo Závodský Naživo vyhlásil, že novinári na jeho osobu útočia preto, lebo nie je LGBTI orientovaný. Doplnil, že svoje vyjadrenia smerom k novinárom nepovažuje za žiadne obmedzovanie slobody slova.