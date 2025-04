Mimovládky bijú na poplach, nový návrh zákona je podľa nich diskriminačný a zastrašujúci

Kritika diskriminačných ustanovení

Mimovládky ako nepostrádateľný partner štátu

Mládežnícke organizácie v ohrození

8.4.2025 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie apelujú na poslancov parlamentu, aby odmietli nový zákon o mimovládkach. Na základe právnej analýzy ho považujú za škodlivý a diskriminačný. Na tlačovej besede bývalý splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač vyjadril presvedčenie, že predmetný zákon musí skončiť na Ústavnom súde SR.Poukázal, že ustanovenie o lobingu sa týka výlučne mimovládnych organizácií, ale nie napríklad športovcov a ich občianskych združení, odborárov či podnikateľov. „Toto je ruský zákon. Prináša atmosféru prenasledovania aktívnych občanov a túto atmosféru poznáme práve z Ruska,“ tvrdil Vagač. Dodal, že si to dovolil povedať práve pre to, lebo pred niekoľkými dňami podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko pripustil, že predmetnú legislatívu konzultoval počas svojej návštevy v Ruskej federácii.Hlavným cieľom zákona podľa Vagača nie je transparentnosť, ale zastrašenie občanov. Štát podľa neho chce dosiahnuť, aby občania nevyvíjali aktivity, ktoré sa politikom nepáčia. Poslancov tiež vyzval, aby s mimovládnymi organizáciami o návrhu zákona rokovali a spoločne ho opravili. Prízvukoval, že neziskovky sa nikdy nebránili zlepšeniu transparentnosti, problematické je ale podľa neho to, že daný zákon vznikol za zavretými dverami. Lýdia Brichtová zo Sociofóra, ktoré zastrešuje zhruba 140 mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálne služby, sa obrátila sa občanov, ktorí mimovládkam vo verejnom priestore nadávajú, a ozrejmila, že mimovládne organizácie poskytujú v rámci sociálnych služieb najväčšie percento všetkých služieb, viac ako štát, vyššie územné celky či obce.„Tí ľudia asi nevedia, že sa staráme o ich rodičov, starých rodičov, sprevádzame ľudí so zdravotným postihnutím, staráme sa o týrané ženy či ľudí bez domova,“ podotkla s tým, že táto činnosť nie je platená. Dodala, že obdobná situácia je aj v oblasti zdravotníctva, školstva či životného prostredia. Prízvukovala tiež, že sú partnerom pre štát, nie konkurenciou, a apelovala na širokú odbornú diskusiu.„Keby nás nebolo, mnohé tie činnosti by štát nevedel zabezpečiť. Nechceme, aby sme sa v treťom sektore delili na dobré a „menej dobré“ mimovládne organizácie,“ uviedla. Doplnila, že štát im ide ukladať ďalšie administratívne povinnosti, no tých už majú mnoho, napríklad účtovníctvo či výročné správy.„Nepotrebujeme robiť registre darcov a porušovať ich právo na súkromie. Odpovedať na dotazy v rámci infozákona, veď tieto informácie majú verejné inštitúcie“. Opakovane sa spytovala, prečo ich chcú označovať za lobistov, ktorými podľa jej slov nie sú. Poukázala pritom, že napríklad Sociofórum dlhodobo spolupracuje s viacerými rezortmi a stýka sa s ich zástupcami, podieľalo sa napríklad na koncepcii ukončovania bezdomovectva či na nových štandardoch sociálnych služieb. Rady mládeže Slovenska konštatoval, že zákon je klincom do rakvy mládežníckej participácie. „Neviem si predstaviť mladých ľudí, ktorí budú chcieť byť označení ako lobisti,“ poznamenal s tým, že mladí pôsobia napríklad v študentských parlamentoch či poradných orgánoch starostov. Poukázal tiež na komplikáciu, ktorú zákon predstavuje pre ľudí, ktorí sa venujú práci s mládežou.Rovnako môže zákon sťažiť financovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež a zvyšuje byrokratickú záťaž pre ľudí, ktorí sa ich organizácii venujú. Xénia Makarová Nadácie Zastavme korupciu poukázala na riziko, ktoré zákon môže predstavovať pre tých, ktorí sa venujú nahlasovaniu korupcie a boju proti nej. Pravidlá v zákone sú podľa nej veľmi vágne zadefinované a v prípade porušenia môžu priniesť vysoké pokuty. Zdôraznila tiež, že v minulosti sa neraz vďaka spolupráci s mimovládkami podarilo zabrániť plytvaniu s verejnými zdrojmi.Navrhovatelia zákona o mimovládkach i premiér Robert Fico tvrdia, že predložená legislatíva nemá nič spoločne s ruskou, americkou či izraelskou legislatívou. Cieľom slovenského návrhu je podľa nich len sprecizovanie kontrolných mechanizmov a zlepšenie transparentnosti, aby vedeli, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. Tvrdia, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ.