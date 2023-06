Mimovládky prijali vyhlásenie na obranu demokracie a občianskej spoločnosti, upozorňujú aj na útoky populistov

Pilier demokracie a partner štátu

Hon na čarodejnice

Hovorili o konkrétnych návrhoch

14.6.2023 (SITA.sk) - Na dvojdňovej konferencii mimovládnych organizácií prijali mimovládky vyhlásenie na obranu demokracie a občianskej spoločnosti.Okrem toho sa venovali aj problematike sektorovej legislatívy, podpory pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme, rozvoju dobrovoľníctva a podpore občianskej participácie, ale i regionálnemu rozvoju.Na najväčšom tohtoročnom stretnutí slovenského občianskeho sektora sa zišlo viac než 200 občianskych organizácií a združení, i nadácií.Konferenciu, ktorá niesla názov „Spájame sa za demokraciu" otvorila prezidentka Zuzana Čaputová a minister vnútra Ivan Šimko V jednom z panelov vystúpila i laureátka Nobelovej ceny za mier z roku 2022 Oleksandra Matvijčuk . Informoval o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.„Včera sme si vypočuli silný obsahový príhovor prezidentky Slovenskej republiky, ktorá sa jasne zastala občianskej spoločnosti ako piliera našej demokracie a dôležitého partnera štátu pri riešení zásadných spoločenských výziev, ktorým naši občania i krajina musí čeliť. Populisti a extrémisti dnes tvrdo útočia na občianske organizácie a ich lídrov, šíria o nás klamstvá a hoaxy – o to viac si vážime, že sa nás takto jednoznačne zastala hlava štátu, minister vnútra, ale aj predstavitelia viacerých demokratických politických strán,“ uviedol podpredseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac Reflektoval i ataky zo strany poniektorých predstaviteľov politickej scény na transparentnosť neziskového sektora.„Pred piatimi rokmi sme prešli komplexnou revíziou našej legislatívy a v partnerskej spolupráci medzi štátom a občianskym sektorom sme pripravili zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Zásadne sa tým zlepšila informovanosť verejnosti i štátu o občianskom sektore," vraví Zajac.Dodal, že od roku 2018 žiadne významné štátne inštitúcie nesignalizovali, že by štát vnímal nejaký problém s transparentnosťou či financovaním neziskových organizácií.„My sme sa však nikdy nebránili serióznej debate. Aj dnes sme pripravení na seriózny dialóg, ale odmietame hon na čarodejnice," uviedol Zajac s dodatkom, že by uvítali, ak by politické subjekty nezneužívali túto tému v predvolebnej kampani, ale predstavili svoje programové návrhy.„Som veľmi rád, že sa nám touto konferenciou podarilo vytvoriť priestor na diskusiu medzi štátom, biznis sférou, politickými stranami a občianskym sektorom. Hovorili sme spoločne o konkrétnych návrhoch, ktoré budú predložené na rokovanie vlády a jej poradných orgánov. Okrem iného sa tieto návrhy týkajú pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, akčného plánu otvoreného vládnutia či realizácie výstupov medzinárodného Summitu za demokraciu,“ vyjadril sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač Dodal, že počas konferencie rezonovala i problematika zadefinovania služieb vo verejnom záujme, ktorými by sa upravilo poskytovanie verejnoprospešných služieb.