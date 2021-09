Mimovládky sa obávajú chaosu, europoslanci majú poslancov upozorniť na protikorupčný mandát vlády

Boj o slovenskú spravodlivosť

Začať vyšetrovať nestačí

Systém bŕzd a protiváh

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mimovládne organizácie požiadali europoslancov, aby upozornili politikov na protikorupčný mandát súčasnej vlády.Viacerí aktéri občianskeho sektora na Slovensku adresovali list delegácii europoslancov z Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) pod vedením poslankyne Sophie in ‘t Veld pred ich dnešným príchodom do Bratislavy.Informovala o tom organizátorka zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave Veronika Bruncková . Pod list sa podpísali predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu SGI - Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť , Rady mládeže Bratislavského kraja ako aj iniciatíva Kultúrny reparát, Veda chce žiť Mimovládky pripomenuli, že po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prišla delegácia tohto výboru na Slovensko hneď v marci 2018. „Dnes prichádza po štvrtýkrát, a to v čase vrcholiaceho boja o slovenskú spravodlivosť a hlbokej krízy nedôvery občanov k štátnym inštitúciám,“ pokračovali s tým, že po vražde dvoch nevinných ľudí dostala slovenská spravodlivosti po rokov umlčiavania nový nádych.„Začali sa vyšetrovať kauzy takých rozmerov, ktoré sme si v slovenských pomeroch nevedeli predstaviť. Avšak len začať v týchto procesoch na nastavenie skutočnej spravodlivosti nestačí,“ zdôraznili.Hlavným cieľom listu je vyjadriť obavu z vyvolaného „chaosu“, ktorému čelí slovenská spoločnosť a ktorý môže očistné procesy krajiny zastaviť. „Neprehľadnosť situácie, ktorú v liste opisujeme, sa koncentruje okolo generálnej prokuratúry po zvolení nového generálneho prokurátora Žilinku, nominanta hnutia Sme rodina a Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra spolu so Slovenskou informačnou službou,“ uviedla Bruncková.Správnym riešením tejto situácie je podľa mimovládny budovanie silných demokratických inštitúcií a účinný systém bŕzd a protiváh. „Myslíme si, že to je najdôležitejší nástroj spoločenskej obnovy dôvery v štát. V opačnom prípade bude vždy existovať riziko zneužitia moci určitými politikmi a ich lojálnymi štátnymi zamestnancami, nech je pri vláde ktokoľvek,“ doplnili.Vyzvali preto europoslancov, aby počas svojich stretnutí na Slovensku položili tieto témy na diskusný stôl a vysvetľovali nebezpečenstvo prehlbovania nedôvery medzi občanmi a slabosti demokratických inštitúcií. „Taktiež ich prosíme, aby upozornili politikov, s ktorými sa stretnú, na protikorupčný mandát tejto vlády po tragickej jari 2018, teda na sľub, ktorý dali nám občanom v posledných voľbách vo februári 2020, no aj napriek tomu v ňom, ako koalícia, zlyhávajú,“ uzavreli.