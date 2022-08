Mimovládky vyzvali Hegera na odmietnutie spolupráce s fašistami z ĽSNS. Premiérovi pripomenuli princípy demokracie

Zlyhanie vládnej koalície

Ciele a hodnoty Slovenska

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Občianske združenia a mimovládne organizácie vyzývajú predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) na odmietnutie spolupráce vládnych strán s poslancami, ktorí svojím konaním a vystupovaním znevažujú základné ľudské práva, prispievajú k polarizácii spoločnosti a ktorí kandidovali v posledných voľbách za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Ako sa ďalej uvádza vo výzve 57 platforiem, občianskych iniciatív a mimovládok, legitimizovať extrémistov spoluprácou je zlyhaním základných demokratických hodnôt a princípov, na ktorých bola vládna koalícia postavená.„Pre každého demokrata musí byť neprípustné spájať sa s poslancami, ktorí kandidovali za stranu usvedčených a odsúdených extrémistov. O to viac, že poslanci, ktorí by dnes mali zachraňovať vládnu koalíciu, viackrát prejavili neúctu a nerešpekt k menšinám, sú známi svojím zľahčovaním pandemickej situácie a opatrení na ochranu životov a zdravia obyvateľov, rovnako ako ich spochybňovaním zahranično-politickej orientácie a krokov tejto vlády vo vzťahu k vojnovému konfliktu na Ukrajine,“ uvádza sa vo výzve.Organizácie zároveň konštatujú, že oceňujú doterajšie kroky vlády smerujúce k návratu k právnemu štátu a vyšetreniu zločinov.„Neznamená to však, že občianska spoločnosť môže zabudnúť na iné dôležité ciele a hodnoty, na ktorých je Slovenská republika postavená,“ uvádza sa vo výzve.Zachovanie týchto hodnôt je totiž podľa predstaviteľov občianskeho sektora nevyhnutné a kľúčové najmä v zložitých krízových situáciách a zlomových momentoch, akým aktuálne Slovensko a svet čelí.Výzvu medzi inými podpísali napríklad zástupcovia Inštitútu pre verejné otázky, nadácie Ekopolis, Slovenského ochranárskeho snemu, Slovenskej humanitnej rady, Iniciatívy Inakosť alebo občianskej platformy Nie v našom meste.