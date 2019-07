Mimovládne organizácie odmietajú zmeny v zákone o potratoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júla (TASR) - Avizovaná novela zákona o umelom prerušení tehotenstva je pokusom o obmedzenie práva žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Mimovládne organizácie Aspekt a Možnosť voľby sa obracajú na poslancov Národnej rady (NR) SR, aby návrh SNS a Smeru-SD odmietli. Vytvoriť by sa podľa nich mali podmienky, ktoré ženám dajú skutočnú možnosť voľby.Tvrdia, že žena do ôsmeho týždňa tehotenstva nemusí prísť na to, že je tehotná. Skrátením lehoty na interrupcie podľa nich žena nemusí stihnúť všetky zákonom predpísané úkony, na základe ktorých možno interrupciu vykonať. Tvrdia, že sa im tak odoprie dostatok času na zodpovedné rozhodnutie, pričom musia zvažovať aj komplikovanú životnú situáciu či finančné možnosti a potrebujú sa poradiť aj s blízkymi.Poukázali tiež na to, že zákaz interrupcií v iných krajinách ich počet neznížil. "," poznamenali. Vzhľadom na finančnú náročnosť sa podľa nich zvyšuje riziko, že ženy siahnu po "" alebo neodborných službách, čo môže mať vážne zdravotné následky, aj smrť.Obmedzenie interrupcie považujú organizácie za zbytočné, zdôraznili potrebu vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou či výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti. Potrebné je podľa nich zabezpečiť aj dostatok miesta v škôlkach a jasliach, ale aj kvalitnú sexuálnu výchovu, gynekologickú starostlivosť či dostupnú antikoncepciu hradenú zo zdravotného poistenia a ďalšie.Návrh na zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva má zohľadniť úbytok interrupcií a zabrániť svojvoľným interrupciám. SNS a Smer-SD potvrdili, že na konkrétnom návrhu pracujú, prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane a zákon meniť nechce.