Mimovládne organizácie pokračujú v svojpomocnom očkovaní na ulici

Bratislava 19. novembra (TASR) - Na konci októbra zaočkovali mimovládne organizácie (MVO) v Bratislave 55 ľudí, ktorí by bez ich podpory k očkovaniu nemali prístup. Od začiatku roka poskytli MVO ďalšiu zdravotnú pomoc viac ako 150 ľuďom bez domova.upozorňujú zástupcovia MVO.Tentokrát zaočkovali na bratislavskom sídlisku Pentagon klientov a klientky občianskeho združenia Odyseus proti hepatitíde typu A aj B. Ľudí na bratislavskom Zátiší druhýkrát preočkovali proti hepatitíde typu A. Všetkým záujemcom ponúkli aj očkovanie proti chrípke.hovorí Lucia Roussier z občianskeho združenia (OZ) Equita, ktoré ponúka ľuďom bez domova očkovanie ako prevenciu už rok. Podľa zástupcov MVO ich skúsenosti opakovane vyvracajú stereotypný pohľad na ľudí bez domova, ako na ľudí, ktorí o zdravie nedbajú alebo si ho dokonca vedome poškodzujú.Naopak, zachovanie zdravia je pre človeka bez domova predpokladom prežitia v chlade, strese, hlade a spoločenskom vylúčení. Aj účasť na akciách, ktoré MVO organizujú, rastie.myslí si Nikoleta Bedušová z OZ Odyseus.doplnila.Očkovanie zastrešilo OZ Equita v spolupráci s organizáciami Proti prúdu, Kresťania v meste, Vagus a OZ Odyseus. Proti chrípke sa dal zaočkovať takmer každý človek bez domova, ktorému to ponúkli.vraví Ivan Vojtech, člen skupiny lekárov - dobrovoľníkov navštevujúcich miesta, kde sa ľudia bez domova zdržiavajú.Administratívne dlhy a nepripravený zdravotnícky systém sú podľa zástupcov MVO neprekonateľnými prekážkami v dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí žijúcich v chudobe a na ulici.konštatuje Nina Beňová z OZ Proti prúdu.Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová uviedla, že aj podľa zákona má každý človek, teda aj ľudia bez domova, nárok na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v život ohrozujúcich situáciách.hovorí Eliášová. Častou komplikáciou je podľa nej to, že ľudia bez domova nemajú občiansky preukaz, alebo nie sú registrovaní ako poberatelia sociálnej dávky.tvrdí.Mimovládne organizácie priblížili, že začínajú pracovať s MZ SR na návrhoch legislatívnych zmien, ktoré by plnú zdravotnú starostlivosť zabezpečili. Ministerstvo zdravotníctva je podľa Eliášovej v kontakte so zástupcami MVO, ktorí pracujú s ľuďmi bez domova a je pripravené oboznámiť sa s návrhmi, ktoré predložia. Doplnila, že MZ SR je súčasťou európskej iniciatívy Joint Action Health Equity Europe, ktorej cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti nerovností v zdraví vo všetkých skupinách spoločnosti v Európe.