Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov na zastavenie voľby komisára pre deti, priestor by mali dostať odborníci

Kontroverzné výroky Hatrákovej

Žiadosť o rýchlu zmenu zákona

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Mimovládne organizácie vyzývajú poslancov, aby zastavili voľbu komisára pre deti a vytvorili priestor odborníkom namiesto politickej kandidátky. Parlament by mal o detskej ombudsmanke opätovne hlasovať vo štvrtok, pričom prvé tri pokusy boli neúspešné.Desiatky mimovládnych organizácií vyzývajú poslancov, aby do funkcie nevolili aktívnu političku. Na post komisárky kandiduje psychologička Mária Vargová a poslankyňa Katarína Hatráková (OĽaNO). Na svojej internetovej stránke o tom informovala Nadácia Zastavme korupciu Podľa mimovládok by sa detským ombudsmanom mal stať človek, ktorý nebude preferovať žiadnu politickú stranu a nebude podliehať politickým dohodám. Liga za duševné zdravie pritom upozornila na viaceré „kontroverzné“ výroky a otázniky týkajúce sa Hatrákovej.„Vyhlásenia odsudzujúce názory a výroky pani Hatrákovej, v ktorých sa Liga angažovala, podpísalo viac ako tisíc psychiatrov, psychológov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov, ktorí sú rešpektovanými osobnosťami vo svojich odboroch. To nie je otázka rôznych názorov, ale jednoznačné stanovisko,“ povedal Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie.Ako doplnili, zvolením aktívneho politika porušuje Slovensko princípy v oblasti nezávislosti tejto inštitúcie, pričom v minulosti nám tento prešľap vyčítal Výbor OSN pre práva dieťaťa. Dochádza tak k diskriminácii akéhokoľvek občianskeho kandidáta a ide o nerovný a nedemokratický súboj.Už druhýkrát vyjadruje viac ako 40 mimovládnych organizácií znepokojenie nad procesom voľby komisára pre deti. Vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR, aby zrušili prebiehajúcu voľbu zdržaním sa hlasovania alebo hlasovaním proti politickej kandidátke. Taktiež žiadajú čo najrýchlejšiu zmenu zákona, ktorá by celý proces odpolitizovala.