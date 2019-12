Minamino prvým japonským hráčom v Liverpoole

Hráč Salzburgu Takumi Minamino(vľavo) v hlavičkovom súboji s Dejanom Lovrenom z Liverpoolu v zápase E-skupiny RB Salzburg - FC Liverpool 6. kola skupinovej fázy Ligy majstrov v Salzburgu 10. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 19. decembra (TASR) - Takumi Minamino sa stal prvým japonským futbalistom v dejinách FC Liverpool. Vedenie anglického klubu oznámilo podpis zmluvy s 24-ročným ofenzívnym stredopoliarom, ktorý môže nastupovať aj v útoku, vo štvrtok na svojom webe.Minamimo doteraz pôsobil v rakúskom RB Salzburg, k "The Reds" sa oficiálne pripojí 1. januára. Už v stredu však na novom pôsobisku úspešne absolvoval vstupnú lekársku prehladku. "," vyhlásil Minamimo. "," uviedol pre oficiálnu internetovú stránku suverénneho lídra Premier League.Dvadsaťdvanásobný japonský reprezentant zaujal predstaviteľov Liverpoolu v oboch vzájomných dueloch v základnej skupine tohtosezónnej Ligy majstrov. Obhajca trofeje sa o postup do osemfinále obával až do záverečného kola, v ktorom na ihrisku Salzburgu vyhral v atraktívnom súboji 2:0.Minamino prišiel do Salzburgu z Cereza Osaka v roku 2015, v zmluve mal údajne stanovenú výstupnú klauzulu na 8,5 milióna eur.