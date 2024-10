Mincovňa Kremnica má nové batériové úložisko. Pomáha jej znižovať náklady na energie aj uhlíkovú stopu

Batérie fungujú aj ako záložný zdroj

14.10.2024 (SITA.sk) -Aj keď je Mincovňa Kremnica jednou z najstarších nepretržite fungujúcich mincovní na svete, svoju výrobu pravidelne inovuje najmä v oblasti automatizácie a robotizácie.Inštalácia batériového úložiska je prvou investíciou, ktorá nesmeruje priamo do výroby, ale zefektívňuje prevádzku celého štátneho podniku. Spoločnosť FUERGY na základe ročnej spotreby 1200 MWh elektrickej energie navrhla inštalovať batériové úložisko s kapacitou 216 kWh a výkonom 200 kW. Úložisko, ktoré je umiestnené v blízkosti rozvádzačov priamo v historickej budove, tvoria lítium-železo-fosfátové batérie LFP so životnosťou 15 rokov spĺňajúce najprísnejšie bezpečnostné a protipožiarne štandardy, čo zaručuje spoľahlivosť a bezpečnosť celého systému.Smart batériové úložisko sa od bežného úložiska líši systémom energetického manažmentu EMS, ktorý zabezpečuje, aby sa úložisko nabíjalo v čase, keď je prebytok elektrickej energie v sieti a uvoľňovalo uskladnenú energiu do spotreby mincovne v čase, keď je elektriny v sieti nedostatok. Vďaka tejto funkcii dokáže úložisko prispievať k stabilizovaniu elektrickej siete poskytovaním podporných služieb (inak nazývanými aj flexibilita), za čo dostáva od jej prevádzkovateľa finančnú odmenu.Poskytovaním necertifikovaných podporných služieb smart úložisko Mincovni Kremnica optimalizuje nielen náklady na energie, ale tiež znižuje uhlíkovú stopu prevádzky. Na základe meraní a výpočtov startupu FUERGY a údajov z databáz od spoločností OKTE a SEPS sa batériovému úložisku od svojho spustenia do prevádzky v plnom režime už podarilo ušetriť, resp. predísť vzniku viac než 8 ton emisií CO2e, čo predstavuje zníženie uhlíkovej stopy Mincovne Kremnica zo spotreby elektrickej energie o 12,46 %. Mincovňa má od roku 2020 nainštalované aj fotovoltické panely s výkonom 17 kWp.Mincovňa Kremnica sa rozhodla využívať jednu štvrtinu kapacity batérií ako záložný zdroj UPS. Preto je súčasťou inštalácie aj dodatočný zálohový menič s výkonom 50 kW pre kľúčové technológie. Týmto spôsobom je zabezpečený nepretržitý chod digitálnej linky v tlačiarni kontrolných známok, serverovne a rozvádzača aj v čase výpadku dodávok elektrickej energie zo siete.Aby mohla mincovňa využívať úložisko naplno a poskytovať necertifikované podporné služby pre elektrickú sieť, od januára 2024 prešla k dodávateľovi elektrickej energie Slovenské elektrárne – energetické služby, ktorý podporuje poskytovanie týchto služieb u svojich odberateľov. Po tejto zmene začalo úložisko plniť svoju primárnu úlohu – regulovať spotrebu elektrickej energie v odbernom mieste s cieľom generovať finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb , a tým znižovať celkové náklady na energie aj uhlíkovú stopu. Aj napriek tomu, že časť kapacity úložiska zostáva neustále nabitá pre poskytovanie záložnej energie a iba tri štvrtiny kapacity mincovni zarábajú, investícia by sa jej mala splatiť do 5 rokov. Po tomto období sa úložisko stáva jej čistým zdrojom príjmu.Okrem inštalácie batériového úložiska a jeho spustenia do prevádzky je súčasťou dodávky aj online dohľad 24/7 nad celým systémom, a to na úrovni samostatných batériových článkov a jednotlivých komponentov. Zároveň FUERGY poskytuje online diagnostiku porúch a pravidelný servis celého zariadenia.Inštaláciu batériového úložiska brAIn by FUERGY plne financovala spoločnosť Mincovňa Kremnica.* Odhad návratnosti vychádza z dosahovaných výsledkov príslušného projektu a zo skúseností startupu FUERGY s návratnosťami realizovaných inštalácií smart batériových úložísk brAIn poskytujúcich tzv. necertifikované podporné služby pohybujúcich sa už od 2,4 roka pri veľkokapacitných systémoch.