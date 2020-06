Minerálna voda Magnesia rozbieha sériu cvičení pre načerpanie energie a odbúranie stresu

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov.



12.6.2020 (Webnoviny.sk) -Počas série štyroch videí sa trénerka a výživová špecialistka postupne zameria na každú časť tela a svalovú partiu, aby bol prechod z domáceho do pracovného prostredia a režimu čo najmenej bolestivý. Každá zo sérií sa začína cvikom na rozohriatie a rozprúdenie kardiovaskulárneho systému. Tento cvik je dôležitý, aby sa telo pripravilo na nasledujúce cvičenie a bezproblémovo ho zvládlo."Prechod z režimu, keď sme boli doma, do toho pôvodného, v ktorom sme fungovali pred vyše dvoma mesiacmi, môže so sebou prinášať rovnaký stres ako ten, ktorý sme zažívali, keď sa začalo všetko zatvárať. Preto je dobré sa naň pripraviť práve cvičením a vhodným pitným režimom. Všetky cviky, ktoré som navrhla, sa dajú jednoducho odcvičiť doma alebo na záhrade a nezaberú veľa času," uviedla trénerka a výživová špecialistka Nutriadapt Veronika Hanáková.Pri každom cvičení je dôležité nezabúdať na dostatočný pitný režim v podobe stredne mineralizovanej vody. "Pri cvičení svojim klientom vždy odporúčam, aby sa pred začiatkom napili a priebežne pili aj v prestávkach počas cvičenia. Dopĺňanie horčíka v podobe minerálnej vody Magnesia je však ideálne aj počas celého dňa," dodala Veronika.Magnesia GO [1] je neperlivá a má praktické 0,75 l balenie – môžete ju tak využiť aj v rámci cvičebných zostáv. Obsahuje prírodný horčík, ktorý pomáha proti kŕčom, stresu, únave a podporuje sústredenie, a zároveň má nízky obsah sodíka, čo prispieva k normálnemu krvnému tlaku. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu je tak vhodná na každodenné pitie.Celú sériu videocvičení si môžete pozrieť na facebookovom profile Magnesia - www.facebook.com/magnesiask , na ktorom každý týždeň počas júna pribudne jedno nové video plné tipov, ako vhodne cvičiť a odbúrať stres.[1] Magnesia GO obsahuje v jednej 0,75 l fľaši 129 mg horčíka.V rámci zdravého životného štýlu a vyváženého pitného režimu dosiahnete priaznivé účinky horčíka pri vypití aspoň 0,3 l prírodnej minerálnej vody Magnesia.Magnesia je potravina s nízkym obsahom sodíka. Znížená konzumácia sodíka prispieva k udržaniu normálnej hladiny krvného tlaku.Informačný servis