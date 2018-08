Minimálna mzda v ČR dosiahne polovicu priemernej mzdy predvlaňajška

Ilustračné foto, Praha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 20. augusta (TASR) - Minimálna mzda v Česku by sa mohla od roku 2020 zvyšovať tak, aby vždy od januára predstavovala polovicu priemernej mzdy z predvlaňajška. Tento mechanizmus navrhuje zapísať do novely Zákonníka práce ČR ministerstvo práce a sociálnych vecí.V pondelok po rokovaní s predstaviteľmi Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) to uviedla česká ministerka práce Jana Maláčová.Odborári vyslovili s návrhom súhlas. Dostať doterajší zárobok na 40 % priemeru nie je podľa nich dostatočné.„Postupne by sme sa mali dostať k tomuto cieľu: 50 % priemernej mzdy. Je to vec rokovaní a hospodárskeho rozvoja. Mali by sme smerovať minimálne k sume 16.000 Kč (621,87 eura) a uvidíme, ako sa bude vyvíjať priemerná mzda,“ dodala ministerka Maláčová.Minimálna mzda v Česku je od januára tohto roku 12.200 Kč. Odbory chcú dosiahnuť, aby v roku 2019 vzrástla o 1500 Kč. Podľa zamestnávateľov taký vzostup minimálnej mzdy nezodpovedá hospodárskemu rastu českej ekonomiky. Proti jej medziročnému zvýšeniu o 12 % je aj premiér Andrej Babiš.(1 EUR = 25,729 CZK)