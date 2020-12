Minimálne penzie pre sporiteľov sa krátiť nebudú, zohľadní sa však doživotný dôchodok

Nesúlad s ústavou

Prelomili veto prezidenta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Výška minimálnych dôchodkov pre sporiteľov v druhom pilieri sa nebude krátiť, pri posudzovaní nároku na minimálnu penziu sa im však zohľadní aj doživotný dôchodok poberaný z druhého piliera. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave novely zákona o sociálnom poistení, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.Rezort práce novelou zákona reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu SR , podľa ktorého je krátenie minimálnych penzií pre účastníkov druhého piliera v rozpore s Ústavou SR . Samotnú novelu zákona, ktorou sa má odstrániť diskriminácia sporiteľov v druhom pilieri pri určovaní sumy minimálneho dôchodku, by malo ministerstvo práce predložiť na pripomienkovanie v januári budúceho roka.Pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok sa v súčasnosti do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa starobný a predčasný starobný dôchodok z druhého piliera len vtedy, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku."V kontexte predmetného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebné zahrnúť uvedené dôchodkové príjmy aj do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Ústavný súd SR začiatkom minulého mesiaca rozhodol o tom, že ustanovenie zákona o sociálnom poistení z roku 2015, ktorým sa zaviedol inštitút takzvaného minimálneho dôchodku, nie je v súlade s ústavou."Napadnuté ustanovenie spôsobilo, že dôchodcovia sporiaci si v druhom dôchodkovom pilieri majú oproti dôchodcom-nesporiteľom nárok len na zníženú sumu minimálneho dôchodku,“ uviedol vtedy predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan . Ústavný súd tak dospel k záveru, že to spôsobuje rozdielny prístup k týmto skupinám dôchodcov, čo predstavuje porušenie zákazu diskriminácie v prístupe k právu na primerané hmotné zabezpečenie podľa ústavy.Minimálny dôchodok aj jeho krátenie pre sporiteľov v druhom pilieri zaviedla v roku 2015 jednofarebná vláda Roberta Fica Smer-SD ). Nízkopríjmoví sporitelia v druhom pilieri tak majú od júla 2015 nárok na nižší minimálny dôchodok od štátu ako ľudia s nízkymi zárobkami, ktorí v druhom pilieri neboli.Minimálna penzia sa sporiteľom znižuje v takom pomere, v akom v jednotlivých rokoch išli ich dôchodkové odvody na ich osobné účty v druhom pilieri voči celkovým starobným dôchodkovým odvodom.Do dôchodkového príjmu sa však pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok nezapočítavajú doživotné penzie z druhého piliera. Pre nižší minimálny dôchodok pre sporiteľov novelu zákona o sociálnom poistení v roku 2015 vetoval vtedajší prezident SR Andrej Kiska , poslanci za Smer-SD však jeho pripomienky neakceptovali a novelu zákona schválili v pôvodnom znení.