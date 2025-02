Minister Blanár na zasadnutí Rady EÚ zopakoval konzistentný postoj Slovenska ku konfliktu na Ukrajine

Podporenie iniciatívy, ktoré začali USA

25.2.2025 (SITA.sk) - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) na zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci v pondelok 24. februára zopakoval konzistentný postoj Slovenska ku konfliktu na Ukrajine. Podľa Slovenska tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné vyriešiť ho diplomaticky a za prítomnosti všetkých zúčastnených strán pri rokovacom stole.Vzhľadom na to, že 24. februára bolo tretie výročie vypuknutia vojny na Ukrajine , rokovanie sa začalo minútou ticha a uctením si pamiatky desaťtisícov obetí konfliktu. Blanár tiež informoval, že situácia na fronte sa nezlepšila v prospech Ukrajiny, čo podľa neho potvrdzuje potrebu urovnať konflikt diplomaticky.„A preto podporujeme aktivitu novej administratívy Spojených štátov amerických a prezidenta Donalda Trumpa , ktorý sa vložil do tejto iniciatívy a začal prvé diskusie s Ruskou federáciou o možnom prímerí, a potom o mierových rokovaniach,“ dodal Blanár. Blanár tiež uviedol, že na stretnutí odznelo, že EÚ ani Ukrajina nemôžu byť vynechané z tohto procesu.„Som absolútne presvedčený, že Únia nebude mimo a že bez Ukrajiny nie je možné rokovať o mieri. Avšak je potrebné pristupovať k tomu s chladnou hlavou, nie hystericky, a podporovať iniciatívy, ktoré začali USA,“ povedal Blanár. Poznamenal tiež, že Únia za tri roky nevyužila možnosť začať tento proces.„Zároveň som kolegov vyzval, aby sme vyslali jasný signál, kto bude partnerom navonok za Európsku úniu. Je potrebné, aby sa na tomto zhodli lídri EÚ a predpokladám, že na mimoriadnom samite, ktorý je zvolaný na 6. marca, sa bude hovoriť tiež o tom, ako vstúpiť do rokovaní o mieri na Ukrajine,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.Avizoval tiež, že v prípade záujmu je slovenská vláda pripravená na Slovensku zorganizovať a hostiť prípravné rozhovory na nižšej úrovni. Blanár tiež potvrdil, že Slovensko nebude súhlasiť s tým, aby EÚ úplne prebrala záťaž financovania vojenskej podpory pre Ukrajinu. Počas stretnutia v Bruseli tiež ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ schválili 16. balík sankcií proti Rusku.„Sankcie podporujeme, len ak to nemá negatívny dopad na životnú úroveň občanov Slovenska ani na hospodárstvo Slovenskej republiky. Náš prístup je v tomto konzistentný a v súlade s programovým vyhlásením našej vlády,“ opakovane zdôraznil Blanár postoj slovenskej vlády. Ozrejmil, že najnovší balíček sankcií obsahuje rôzne opatrenia, ktoré by mali najmä sprísniť obchádzanie sankcií.„Pre nás je dôležité, že sme dosiahli výnimky, ktoré sa týkajú slovenskej rafinérie Slovnaft . Budeme môcť vyvážať produkty nielen do Českej republiky, ale tiež do Maďarska, čo doteraz nebolo. Výnimkou sú rovnako náhradné diely alebo komponenty potrebné na údržbu ropovodu, ktorý vedie cez Slovenskú republiku,“ doplnil slovenský minister.