Minister Blanár radí medzi priority rezortu podporu spolupráce Slovenska so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

28.9.2024 (SITA.sk) - Medzi priority rezortu diplomacie patrí podpora spolupráce SR so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Uviedol to minister zahraničných vecí Smer-SD ) po svojej návšteve v Spojených štátoch.Ako uviedol, Slováci v USA predstavujú najpočetnejšiu slovenskú komunitu vo svete a vyzdvihol silný slovenský odkaz, ktorý už po niekoľko generácií šíria prostredníctvom krajanských spolkov, združení či národného múzea.Blanár navštívil slovensko-českú školu a slovenský kostol v New Yorku, zúčastnil sa na konferencii úspešných slovenských profesionálov v USA aj spoločného jazzového koncertu slovenských a amerických umelcov.Šéf rezortu diplomacie sprevádzal aj prezidenta Petra Pellegriniho v štáte Iowa, kde sa zúčastnili na slávnostnom odhalení slovensko-českého orloja v rámci osláv 50. výročia vzniku Národného českého a slovenského múzea a knižnice v meste Cedar Rapids.„V programovom vyhlásení vlády SR sme jasne zadefinovali medzi naše priority rozvoj slovenskej komunity a podporu spolupráce SR so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Veľakrát sa negatívne hovorí o tom, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. No to sme predsa chceli po nežnej revolúcii a aj keď sme pred 20 rokmi vstupovali do Európskej únie a chceli sme otvoriť možnosti voľne cestovať, študovať i pracovať v zahraničí," pripomenul minister s tým, že preto je v súčasnosti dôležité komunikovať s krajanmi, aby sa mohlo využívať ich potenciálu a skúseností.Minister ocenil aj iniciatívu združenia Slovak PRO, ktoré zorganizovalo v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v New Yorku druhý ročník konferencie Slovak PRO Summit 2024. Ako priblížil, cieľom je prepájať úspešných Slovákov pôsobiacich v rôznych sektoroch, či už je ide o podnikanie, vedu, zdravotníctvo, technológie, alebo umenie.Rezort diplomacie priblížil, že v USA žije 750-tisíc krajanov či potomkov, ktorí sa hlásia k Slovensku. Jedným z miest slovenskej a českej komunity je aj mesto Cedar Rapids, kde sa nachádza Národné české a slovenské múzeum a knižnica, ktoré Blanár navštívil spolu s Pellegrinim. Slávnostného odhalenia unikátneho slovensko-českého orloja sa zúčastnil aj český prezident Petr Pavel.„Nesmierne si vážim a som úprimne vďačný za silný odkaz našich národov, ktorý je počuť a vidieť tak ďaleko za našimi hranicami," uviedol Blanár s tým, že komunita, ktorá tu vznikla, je hrdá na svoj pôvod a na svoje české či slovenské korene.Blanár sa zúčastnil aj jazzového koncertu, kde sa popri päťnásobnej držiteľke ocenenia Grammy Awards Esperanzy Spaldingovej predstavili aj slovenskí hudobníci, ako napríklad bratia Áron a Dávid Hodekovci či Alan Bartuš.