Minister by nemal žiadať o dotáciu pre vlastnú firmu, uviedol Heger 

Kauza dotácie pre Vlčana

Garancia transparentnosti

13.5.2023 (SITA.sk) - Je nemysliteľné, aby minister žiadal o dotáciu na svoju firmu. Povedal to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy dosluhujúci predseda vlády Eduard Heger Demokrati ).„Kauzu spojenú s dotáciou pre ministra pôdohospodárstva Samueala Vlčana som riešil od prvého momentu,“ uviedol s tým, že nariadil kontroly, ktoré celú záležitosť prešetria. Podľa premiéra je dôležité zmeniť legislatívu, a to bezodkladne.„Je mi ľúto, že Samuel Vlčan dal prednosť svojmu vlastnému benefitu pred krajinou," povedal Heger.Líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini si nemyslí, že je zmena legislatívy najlepšie riešenie. Ako doplnil, ak mal človek pred vstupom do politiky firmu, kde zamestnáva ľudí, nie je správne ukončiť jeho podnikanie a prepustiť ľudí na ulicu.Podľa lídra strany Hlas-SD je dôležité garantovať, že je všetko transparentné. Ako Pellegrini dodal, táto vláda nepomohla obciam a mestám, s tým, že štát nemá peniaze.„Teraz sa bude riešiť, či máme alebo nemáme dať peniaze Vlčanovi a dokonca, či sa mu neospravedlníme," skonštatoval Pellegrini.Heger to uzavrel s tým, že žiadne ospravedlnenie Vlčanovi nedajú a myslí si, že ospravedlniť by sa mal minister pôdohospodárstva.