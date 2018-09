Minister Érsek cestoval z Miloslavova do práce vlakom

Minister dopravy Árpád Érsek vo vlaku. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister dopravy a výstavby (MDV) SR Árpád Érsek (Most-Híd) v utorok v rámci kampane #ideminak cestoval do práce vlakom. V Miloslavove, kde nastupoval, si pozrel obsadenosť záchytného parkoviska, ktoré pri stanici vybudovala obec na pozemkoch Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).Podľa hovorkyne ministerstva dopravy Karolíny Duckej šéf rezortu počas cesty vlakom do práce skontroloval obsadenosť vlakov po začiatku školského roka na tejto trase a zaujímal sa o názory ľudí na možnosti alternatívnej dopravy v tomto dopravnom smere.opísal Érsek. Po ceste do práce vlakom skonštatoval, že obce, ktoré využili ponuku ŽSR a vybudovali pri staniciach záchytné parkoviská, urobili pre svojich obyvateľov pozitívnu vec a tieto projekty je potrebné čo najviac podporovať.priblížila Ducká.V rámci kampane #ideminak, ktorú v pondelok 3. septembra spustil rezort dopravy, minister dopravy aj osobne podporuje alternatívu voči osobnej automobilovej doprave, kde vo väčšine prípadov sedí v jednom aute len jeden človek. Okrem zdieľania ministerského auta bude využívať aj prostriedky verejnej osobnej dopravy a rôzne formy alternatívnej dopravy.