Minister financií Matovič prezradil plánovaný deficit, požiadavky partnerov sú vysoké

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Deficit budúcoročného štátneho rozpočtu by mal byť na úrovni okolo 4,3 %. Pred rokovaním koaličnej rady to povedal minister financií Igor Matovič „My v tomto na Slovensku nie sme veľmi slobodní. Podľa pravidiel Európskej komisie môžeme predložiť návrh deficitu približne vo výške 4,3 %, s tým, že na budúci rok takzvané konsolidačné úsilie bude nula. To znamená, že nešetríme, ale ani nemíňame navyše,“ povedal Matovič.Minister financií priznal, že jeho koaliční partneri z vlády chodili v ostatnom čase s požiadavkami na navýšenie rozpočtu jednotlivých ministerstiev v celkovej hodnote 6,6 miliardy eur. „Plánované príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok sú 20 miliárd eur a oni si pýtali navyše 6,6 miliárd eur. Len, bohužiaľ, nikto z nich neprišiel s návrhom, odkiaľ to mám zobrať. My sa tu nemôžeme hrať na Ježiška,“ zdôraznil Matovič pred rokovaním koaličnej rady.