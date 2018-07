Minister G. Gál predstavil návrh zákona o justičnej štátnej službe

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. júla (TASR) – Vyriešiť problematickú situáciu na slovenských súdoch, ktoré sú personálne destabilizované v dôsledku nízkeho platového ohodnotenia súdnych úradníkov. Pokúša sa o to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý predstavil dlhoočakávaný návrh zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva.Nový statusový zákon má okrem iného nastaviť tarifné platy štátnych zamestnancov na súdoch tak, aby sa zvýšila ich motivácia vykonávať tieto profesie. Gál navrhuje zvýšenie platových taríf o 30 percent. Ďalších 30 percent by potom mohli súdni úradníci, súdni tajomníci, probační a mediační úradníci, justiční čakatelia a asistenti získať po absolvovaní atestačnej skúšky.Na takéto plošné zvýšenie platov minister podľa materiálu potrebuje 21,1 milióna eur, dosiahnuť ho chce už do 1. januára 2019. Ministerstvo financií pritom pre štátnych úradníkov pripravuje od budúceho roka zvýšenie platov o desať percent. Ako sa postaví k návrhu ministra spravodlivosti, nie je zatiaľ jasné.vysvetlil jeho tlačový odbor.Samotný Gál je podľa je slov pripravený na rokovania.uviedol v stredu (11.7.) po zasadnutí vlády. Minister je pritom pod tlakom odborárov, ktorí zvažujú aj ďalší štrajk, čo pre TASR potvrdila predsedníčka Odborového zväzu justície v SR Ingrid Vrkočová.ozrejmila.Gál už pred časom charakterizoval, že situácia na súdoch je v súčasnosti neúnosná, keď sa na štátnozamestnanecké pozície v súčasnosti robí už nie výber, ale skôr len nábor. To potvrdzuje aj Vrkočová.priblížila.Podľa Vrkočovej sa stáva, že sudcovi sa za rok v priebehu roka vystrieda aj šesť ľudí na pozícii asistentky.vysvetlila, že takáto personálna kríza má potom priamy vplyv na fungovanie súdov a nízku vymožiteľnosť práva na Slovensku.Odborári predložený návrh zákona vítajú, aj keď v ňom vidia rezervy.vysvetlila. Oceňujú, že zavádza kariérny rast súdnych úradníkov, ktorý teraz neexistuje, keďže sa ich plat zvyšuje iba o odpracované roky. Za nedostatok považujú, že ani v prípade presadenia osobitného zákona nebudú mať zaručenú pravidelnú valorizáciu ich zárobkov.Súčasná vláda sa v toku 2016 v svojom programovom vyhlásení zaviazala, že s cieľom stabilizácie personálneho obsadenia súdov pripraví zákon o justičnej štátnej službe s jasným vymedzením kompetencií zložiek tohto aparátu. S jeho prípravou začala ešte predošlá ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá ho chcela predstaviť už v roku 2017.Odborári vo februári 2015 zorganizovali jednodňový výstražný štrajk, ktorého cieľom bolo aj zlepšenie ich platového ohodnotenia. Odvtedy sú neustále v štrajkovej pohotovosti a čakajú na výslednú podobu nového zákona. Exministerka Žitňanská presadila, aby mali súdni úradníci v prechodnom období plat zvýšený o 30-eurový mesačný príspevok. Ten mali dostávať aj v priebehu minulého roka.