Minister Gröhling zverejnil protokol k svojej diplomovej práci, ale radšej by riešil svoju robotu

15.7.2020 - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) zverejnil na sociálnej sieti protokol ku svojej diplomovej práci. Šéf rezortu školstva konštatuje, že splnil vtedy stanovené podmienky Fakulty práva na Bratislavskej vysokej škole práva. Protokol dokazuje, že Gröhling má zhodu s ostatnými dokumentmi v systéme 31 percent.„Bol by som radšej, ak by sme neriešili diplomovku spred 11 rokov, ktorú som normálne obhájil, ale keby sme sa mohli vrátiť k všetkej robote, ktorú sme na rezorte v pomerne ťažkých podmienkach úspešne rozbehli,“ napísal v statuse minister.Na sociálnej sieti tiež pripomína, že v čase, keď svoju prácu písal, smernica fakulty študentom umožňovala, aby najviac 50 percent diplomovej práce tvorila bakalárska práca.„Do tohto limitu som sa zmestil. Limity na použitie ďalších zdrojov sme nemali určené žiadne,“ uviedol. Škola určila tieto podmienky, ktoré je podľa neho dnes možné kritizovať, ale on sa riadil v danom čase určenými podmienkam. „Netvrdím, že to je hviezdna práca, ale podmienky som splnil a prácu obhájil pred komisiou,“ uzavrel.Denník N v pondelok 13. júla informoval, že Gröhling mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu. Gröhling mal navyše podľa denníka v čase škandálu diplomovej práce Borisa Kollára (Sme rodina) požiadať Paneurópsku vysokú školu (PEVŠ) aby stiahla jeho práce z webu knižnice.Minister aj vysoká škola to popreli. Gröhling v utorok 14. júla na tlačovej konferencii zároveň uviedol, že sa bude uchádzať o dôveru školskej obce a všetkých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti školstva. Zdôraznil, že nie je „prikovaný k stoličke“. Sám však z funkcie nateraz neodchádza.