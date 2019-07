Minister Hammond varoval súperov o kreslo premiéra pred výdavkami

Britský minister financií Philip Hammond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. júla (TASR) - Jeremy Hunt a Boris Johnson, ktorí súperia o post lídra Konzervatívnej strany sľúbili, že použijú finančné rezervy vlády na zmiernenie hospodárskych následkov možného tvrdého odchodu Británie z EÚ. Minister financií však ich plány odmietol, informovala agentúra AP.Minister zahraničných vecí Hunt sľúbil v prepočte takmer 6,7 miliardy eur núdzových prostriedkov na pomoc farmárom a rybárom, uviedla na svojej webovej stránke stanica Sky News.Johnson cez víkend povedal, že by bol v prípade svojho víťazstva ochotný zvýšiť vládne dotácie na posilnenie britskej infraštruktúry.Britský minister financií Philip Hammond však oboch súperov o post lídra konzervatívcov varoval, že sľuby o nadmerných výdavkoch nebude možné splniť, ak Británia z EÚ odíde bez dohody.Rezerva, ktorú si Británia buduje pre prípad brexitu bez dohody, bude podľa Hammonda k dispozícii na dodatočné výdavky iba v prípade organizovaného odchodu.uviedol na Twitteri.Hunt je podľa Sky News ochotný vynaložiť mohutné diplomatické úsilie na dosiahnutie novej dohody s EÚ, ak v súboji o post lídra konzervatívnej strany, ktorý sa zároveň stane aj britským premiérom, porazí Johnsona.Hunt povedal, že ak sa stane premiérom, do konca septembra rozhodne, či pokračovať v rozhovoroch s Bruselom alebo si zvoliť odchod z EÚ bez dohody. Hunt je takisto pripravený v prípade potreby zrušiť augustovú dovolenku vládnych zamestnancov zahrnutých v prípravách brexitu.Bývalý minister zahraničných vecí Johnson aj súčasný šéf diplomacie Hunt súperia o to, kto z nich nahradí Theresu Mayovú a dokončí brexit, ktorý bol odložený do 31. októbra.Dvojicu uchádzačov vybralo 313 zákonodarcov z britskej Konzervatívnej strany v sérii hlasovaní spomedzi pôvodných desiatich kandidátov po tom, čo premiérka Mayová odstúpila k funkcie straníckej šéfky. Obaja finalisti sa teraz uchádzajú o hlasy približne 160.000 členov svojej strany, ktorí zvolia jedného z nich a hlasovací lístok pošlú poštou. Podľa očakávania bude víťaz oznámený 23. júla.