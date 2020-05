Minister Heger chce bojovať proti daňovým podvodom, zameria sa aj na úniky cez daňové raje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ambíciou novej vlády je minimalizovať daňové podvody. Povedal to po piatkovej návšteve banskobystrického centra finančnej správy pre boj proti daňovým podvodom minister financií Eduard Heger. Okrem znižovania daňovej medzery na dani z pridanej hodnoty sa chce pritom zamerať aj na daňové úniky cez daňové raje.Ďalšie kroky v boji proti daňovým podvodom si podľa neho vyžiadajú úpravu legislatívy, ale aj zefektívňovanie procesov v rámci finančnej správy.Zámerom je tak pokračovať v znižovaní daňovej medzery na dani z pridanej hodnoty. Tá momentálne na Slovensku dosahuje zhruba 18 %, kým európsky priemer je 10 %. "Slovensko zaznamenalo určitý progres, ale stále nie sme pri priemere Európskej únie," doplnil štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.Priznal však, že táto ambícia sa bude zložito napĺňať už v tomto roku, keďže sa očakáva aj objektívne zhoršenie platobnej disciplíny podnikateľov vplyvom koronakrízy, výsledky by sa však podľa neho mohli ukázať už v budúcom roku.Boj by sa však mal zintenzívniť aj smerom k daňovej optimalizácii cez daňové raje za hranou slovenskej legislatívy. "Druhou veľkou témou je boj s offshormi, teda s nekalými praktikami súvisiacimi s nadmerným a nelegálnym využívaním rôznych daňových schém na optimalizáciu daní za hranicou zákona," uviedol Klimek s tým, že cieľom tohto boja je zabezpečiť, aby podnikatelia, ktorí podnikajú na Slovensku, platili na Slovensku aj dane.