Minister Heger podpísal s Poľskom memorandum o spolupráci proti daňovým únikom

Daňová medzera klesla o polovicu

Výmena informácií a skúseností

15.6.2020 - Slovensko bude v boji proti daňovým únikom spolupracovať so susedným Poľskom. Ministri financií oboch krajín totiž v pondelok v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci v boji proti podvodom v oblasti DPH.Slovensko sa podľa ministra Eduarda Hegera v tejto oblasti inšpirovať Poľskom, ktoré v posledných rokoch zaznamenalo v boji proti únikom na DPH významné úspechy.Zvýraznil ich aj poľský minister financií Tadeusz Kościński, podľa ktorého daňová medzera na DPH v období rokov 2015 až 2018 v Poľsku klesla z 24 % na 12 %.„Pre poľskú aj slovenskú vládu je to prioritná vec, aby sme bojovali proti daňovým podvodom, hlavne proti podvodom na DPH,“ vyhlásil Kościński.Údaje o daňovej medzere za rok 2019 sú pritom podľa neho v Poľsku podobné, ako v roku 2018, čo potvrdzuje správnosť prijatých opatrení a ich dobré fungovanie.Úroveň tesne nad 10 %, teda priemer Európskej únie, chce do konca aktuálneho volebného obdobia dosiahnuť aj súčasná slovenská vláda zo súčasných vyše 17 %.Podľa Hegera môže Slovensko aj na základe podpísaného memoranda ťažiť z výmeny informácií a skúseností s poľskou stranou, ale taktiež sa môže inšpirovať v nástrojoch, ktoré v Poľsku v boji s únikmi zafungovali.