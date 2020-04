Minister Heger predstavil „Lex koronu“, opatrenia majú pomôcť podnikateľom v náročnom období

Posun daňového priznania

Štátne záruky za úvery

1.4.2020 - Rezort financií predstavil opatrenia v rámci "Lex korona". Balík opatrení v utorok schválil aj vládny kabinet. Delí sa na oblasť daní, finančného trhu a rozpočtových pravidiel.Návrhy by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom či malým a stredným firmám v ekonomicky náročnom období spôsobenom koronavírusom. Ide o posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie či samosprávy.V daňovej oblasti zavádza Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, účtovných závierok a výročných správ.Cieľom je čo najviac odbremeniť podnikateľov od povinností, ktoré môžu znamenať zvýšené finančné náklady a administratívnu záťaž. Opatreniami sa tiež zastavujú daňové exekúcie a niektoré daňové kontroly, ktoré realizuje finančná správa.Jeden z návrhov tiež zabezpečí, aby neziskové organizácie neprišli o darované 2 % resp. 3 % z dane z príjmu.Malým a stredným podnikom rezort pomôže formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaným zo strany Exportno-importnej banky SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky."Ministerstvo financií robí všetko pre to, aby sme pomohli živnostníkom a malým podnikom zvládnuť toto náročné obdobie. Ide o opatrenia, ktoré majú obmedziť zbytočné papierovačky a na druhej strane majú aspoň na čas ušetriť podnikateľom finančné prostriedky. Máme pripravené aj ďalšie opatrenia, ktoré predstavíme v najbližších dňoch,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger.Opatrenia sa dotknú aj miest, obcí a vyšších územných celkov. Samosprávy budú môcť až do konca roka 2021 používať na svoje bežné výdavky aj financie z rezervných fondov, kapitálových príjmov a úverov. Cieľom je, aby samosprávy mohli financovať mimoriadne výdavky v súvislosti s koronavírusom, ale aj reagovať na výpadok vlastných daňových príjmov.