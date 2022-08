Minister hospodárstva Sulík už podal demisiu a na ťahu je vraj Matovič

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii oznámil, že v stredu ráno podal v Prezidentskom paláci svoju demisiu a na ťahu je teraz Igor Matovič OĽaNO ), ktorému dal čas na jeho odstúpenie do pondelku.Ak sa tak nestane, zo svojich funkcií odídu aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS), minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS). „Poprosil som svojich kolegov, aby svoje demisie nepodali dnes (streda, pozn. red.) ale v pondelok. Matovičovi tak dávame priestor na to, aby urobil to, čo očakáva celá krajina," povedal Sulík.Strana SaS považuje navrhované opatrenia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) za zámerné predlžovanie koaličnej krízy. Sulík tvrdí, že sú pripravení o požiadavkách rokovať, avšak naďalej žiadajú odstúpenie lídra hnutia OĽaNO Matoviča. „Mal na rozmyslenie celé leto. Tento čas premárnil," dodal.