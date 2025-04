Minister investícií Migaľ je ochotný podporiť zrušenie alebo transformáciu transakčnej dane

6.4.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer-SD ) je ochotný podporiť zrušenie transakčnej dane, prípadne jej transformáciu, ak s tým SNS príde na koaličnú radu. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24.Ako ďalej uviedol, štát by v prípade konsolidácie mal riešiť v prvom rade vlastné výdavky. „A nie rovno skočiť do toho, že bude brať ľuďom," vyhlásil Migaľ.Ako ďalej povedal, konsolidácia verejných financií bola podľa neho potrebná, štát by však mal v prvom rade zarobiť sám na sebe.Migaľ tiež pripomenul, že v súčasnosti má pozíciu „prísediaceho" na koaličnej rade. „To mi dáva priestor, aby som mohol prísť možno s vlastným návrhom, ako zrekonštruovať tú transakčnú daň," dodal minister.