Minister investícií Raši s tajomníkom Kaliňákom absolvovali rezortný deň v Sečovciach, riešili eurofondy aj projekt smart samospráv

Rozhodovať bude región

Riešili aj kanalizáciu

Kamery vo viacerých obciach

16.2.2024 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom (obaja Hlas-SD ) absolvovali rezortný deň v Sečovciach.Stretli sa s primátormi a starostami Trebišovského okresu, v rámci toho im predstavili nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý by mal prispieť k zníženiu byrokratickej záťaže a uvoľniť obstarávateľom ruky pri verejných obstarávaniach.„Som rád, že tak, ako vedenie Združenia miest a obcí Slovenska Únie miest Slovenska či ako minulý týždeň Združenie miest a obcí regiónu Dolné a Horné Kysuce, tak aj dnes nám primátori a starostovia okresu Trebišov vyjadrili v tejto téme absolútnu podporu. Je to dôkazom toho, že robíme správne kroky k uľahčeniu života ľudí v regiónoch," skonštatoval šéf rezortu investícií.Ako ďalej informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR , témou diskusie boli aj eurofondy či smart riešenia v samosprávach, ale i podpora najmenej rozvinutých regiónov.Diskusia sa dotkla napríklad prostriedkov z Programu Slovensko, ktoré by mali smerovať do okresu Trebišov.„O ktorých však nebudeme rozhodovať my v Bratislave, ale o ktorých použití bude rozhodovať región sám. V Košickom kraji by sa tak malo preinvestovať spolu viac ako 360 miliónov eur len v rámci regionálnych projektov. Ďalšie peniaze budú v Trebišovskom okrese preinvestované v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov, ktoré po novom nazývame prioritné okresy," dodal minister.V dohľadnom čase plánuje MIRRI vyhlásiť výzvu na predkladanie nových žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, a to v spolupráci s Okresným úradom Trebišov. Celková hodnota výzvy by mala byť 1,2 milióna eur.„Do dvoch mesiacov im predstavíme Mapu verejných investícií, aby vedeli odkiaľ a na čo môžu získať peniaze pre všestranný rozvoj svojho územia. Riešili sme aj koncept národného plánu budovania verejných vodovodov a kanalizácií, pretože mestá a obce nemôžu byť súčasťou problémov, ale súčasťou riešení. A nezabudli sme ani na koncept bezpečnej samosprávy – naším cieľom je zvýšiť ochranu majetku a hlavne zdravia v našich uliciach, areáloch škôl a ostatných častiach miest a obcí Slovenska," dodal štátny tajomník Kaliňák.Tajomník s ministrom tiež navštívili jednu z najnovších mestských polícií na Slovensku, ktorá je situovaná práve v Sečovciach.„Nielen v tomto regióne, ale na celom Slovensku je dôležitá podpora bezpečnosti a podpora dobudovania kamerových systémov. Projekt bezpečných samospráv chceme rozšíriť tak, aby boli kamery vo viacerých susedných obciach obsluhované jedným centrálnym pultom. Našou prioritou je, aby sa vo všetkých obciach a mestách dalo žiť bezpečne," uviedol Raši a doplnil, že na tento projekt majú vyčlenenú sumu vyše 20 miliónov eur.