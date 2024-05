Minister Keketi chce otočiť zloženie návštevníkov v prospech zahraničných, top témou je aj podpora značky Slovenska (foto)

Podpora identity a značky

Posudzujú žiadosti o dotácie

Zmapovali turistické atrakcie

7.5.2024 (SITA.sk) - Počet návštevníkov Slovenska by sa mal obrátiť v prospech zahraničných oproti domácim v pomere 60 ku 40 %. To je jeden z hlavných zámerov nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) , ktoré vzniklo začiatkom februára, teda takmer pred sto dňami.V ubytovacích zariadeniach je dlhodobo zatiaľ dvakrát viac domácich hostí ako cudzincov. Minister Dušan Keketi (nominant SNS ) v utorok informoval, že plánovaná zmena v zložení návštevníkov vyžaduje veľa aktivít smerom k tour operátorom a prezentácii krajiny v zahraničí, vrátane účasti na veľtrhoch.Už v najbližšom období sa chce ministerstvo spolu so zahraničnými odborníkmi viac venovať podpore identity a značky Slovenska ako turistickej destinácie. „Je to pre nás top strategická téma, súvisí aj so Slovakia Travel a inými aktivitami," povedal Dušan Keketi.Pripravovaný vznik Fondu na podporu cestovného ruchu by mal podľa ministra zabezpečiť aj malým a stredným podnikateľom v tomto odvetví, alebo mestám prístup k zdrojom na rozvoj infraštruktúry.Veľkým problémom v službách cestovného ruchu zostáva vzdelávanie a zamestnanosť. „Aktuálne je veľký nedostatok pracovnej sily v tomto sektore, či už v gastre alebo hotelierstve. Je na nás, aby sme zmenili túto situáciu," uviedol rezortný šéf.Jednotlivé oblasti cestovného ruchu, či kúpeľníctvo podľa neho majú napriek tomu veľký potenciál rozvíjať sa.Ministerstvo cestovného ruchu po prechode kompetencií v tejto oblasti z ministerstva dopravy zabezpečilo plnú funkčnosť dotačných systémov na podporu krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu. Komisia podľa ministra v týchto dňoch posudzuje projekty a žiadosti o dotácie.„Spolu so Štatistickým úradom , ale aj s Finančnou správou SR a zahraničnými partnermi sme spustili projekt e-Visitor, ktorý bude zabezpečovať dáta o pohybe turistov na Slovensku. Bude základný predpoklad pre správne rozhodnutia a stanovovanie stratégií do budúcna," priblížil Dušan Keketi.Spolu s organizáciami cestovného ruchu, s národnou agentúrou na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a samosprávami tiež zmapovali turistické atrakcie. Zámerom je cielene propagovať všetky regionálne zaujímavosti a pripravovať balíky s ponukami.Na Slovensku bolo sto zástupcov cestovného ruchu Fínska, čo má podporiť návštevu turistov z tejto severskej krajiny. Ministerstvo cestovného ruchu podporilo vznik pravidelného leteckého spojenia Bratislavy s Istanbulom. Rokuje aj s inými ministerstvami o využívaní eurofondov Plánu obnovy a odolnosti na dostatočné financovanie v cestovnom ruchu.„Pracujeme na konkrétnych projektoch ako hrady a zámky, Michelin guide a iné, ktoré by sme chceli v najbližšom období realizovať," dodal Dušan Keketi. Zároveň chcú zatraktívniť štúdium gastra, hotelierstva a posilniť duálne vzdelávanie.