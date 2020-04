Minister Korčok odporúča v boji s koronavírusom spoločný postup s Európskou úniou (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko by pri riešení koronavírusu malo postupovať v súlade s Európskou úniou (EÚ) . Povedal to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ) prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Reagoval tak na „Spoločnú cestovnú mapu k rušeniu obmedzení spojených s Covid-19“, ktorú včera predstavila Európska komisia (EK) Mapa hovorí napríklad aj o koordinovanom uvoľňovaní opatrení. Európskym riešením je zdravie ľudí a ekonomiky.„V Bruseli bola predstavená ďalšia iniciatíva. Je to cestovná mapa, ako sa dostať z tejto ťažkej situácie v súvislosti s koronavírusom, ale v podstate ide v ľudskej reči povedané o hľadanie európskeho riešenia,“ informuje minister s tým, že budúci týždeň čakajú EÚ stretnutia jej premiérov, ministrov zahraničných vecí a financií. „Nie je to žiadny diktát, je to príležitosť pre nás byť za stolom a hľadať riešenie pre našich občanov, toto je teraz najdôležitejšie,“ zdôraznil Korčok.Korčok dodal, že európskym riešením je zdravie ľudí a zdravie ekonomiky. „Treba si naozaj uvedomiť, že sme prepojení, sme otvorená ekonomika a musíme koordinovať naše kroky, pretože z tohoto sa dostaneme naozaj iba spoločne,“ uzavrel.