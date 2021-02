Minister Krajčí odporúča, aby rodiny počas jarných prázdnin ostali doma

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rodiny by mali počas jarných prázdniny ostať doma. Na dnešnej tlačovej konferencii to odporučil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Potvrdil, že medzi okresmi sa bude môcť cestovať, no zároveň dodal, že ubytovacie zariadenia budú zatvorené.Tento rok sa začnú jarné prázdniny v pondelokpre žiakov v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Po nich budú odnasledovať žiaci v Prešovskom a Košickom kraji. Prvý marcový týždeň, teda od, budú mať jarné prázdniny žiaci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.Polročné prázdniny, ktoré mali byť v pondelok 1. februára, boli pre pandemickú situáciu zrušené.